Andrea Tovar expuso su vida sentimental y dejó en evidencia si tiene nueva pareja, luego de divorciarse: “Hay seres especiales”

La modelo y exreina de belleza Andrea Tovar alcanzó reconocimiento nacional e internacional tras ser coronada como Miss Colombia 2015 y representar al país en Miss Universe 2016, certamen en el que brilló por su elegancia y carisma.

Años más tarde, en 2021, la exreina de belleza contrajo matrimonio con el futbolista Julián Guillermo, unión que fue recibida con entusiasmo por sus seguidores.

La pareja compartía constantemente en redes sociales momentos de complicidad y felicidad, proyectando la imagen de una relación sólida y estable.

Andrea Tovar habló de su divorcio y su experiencia como jurado de Miss Universe Colombia . | Foto: Captura de Instagram @andreatov

No obstante, con el paso del tiempo, aquella historia que parecía inquebrantable comenzó a despertar dudas.

Luego de la boda, se divulgaron rumores sobre posibles dificultades en la relación, lo que abrió espacio a especulaciones entre seguidores e internautas, quienes pusieron bajo la lupa la vida sentimental de la ex Miss Colombia.

Andrea Tovar habló de las rupturas amorosas, en especial cómo afrontó la suya

Desde hace algunos meses, Andrea conforma el jurado de Miss Universo, el reality, y debido a que pronto llegará la final, Santiago Vargas, el periodista de Mañana Express habló con ella y aprovechó para tocar el tema de su ruptura amorosa.

Andrea, lejos de mostrar rencores habló de la forma en la que ella pudo superar el difícil momento.

“Mi forma más bonita de poder hacerlo es desde el agradecimiento, desde la gratitud por una experiencia maravillosa que tuve en mi familia y también obviamente desde motivar a las personas a decirles que acá estoy cualquier cosa”, dijo, asegurando que puede apoyar a quien atraviese por algo similar a lo que ella vivió.

Andrea afirmó “muchas personas me han escrito que están pasando por este momento y creo que lo más importante es poderse apoyar por ejemplo en su grupo familiar, la familia lo es todo. Ahí es donde realmente tu filtras lo importante y vuelves como a empezar, a recrearte y yo siento que lo más importante es tener ayuda de un profesional”, señaló.

La exreina de belleza fue clara en mencionar que en los momentos de tristeza, “la mente es muy peligrosa, la mente es muy poderosa”, y además, confirmó que la tusa le “dio durísimo, fue muy difícil, pero aquí estamos”, dijo.