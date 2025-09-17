El nuevo formato de Miss Universe Colombia busca elegir a la próxima representante del país para que participe en el certamen internacional Miss Universe 2026, que se llevará a cabo en Tailandia.

Desde el pasado 30 de agosto las candidatas se han enfrentado a diferentes pruebas en las que han tenido que demostrar sus habilidades y conocimientos, pues el reality busca a una mujer real, que no solo inspire por su belleza, sino también por su autenticidad y carisma.

Sin embargo, durante los retos algunas de las señoritas han tenido diferencias con sus compañeras, incluso Rebecca Castillo Cruz, quien representaba al departamento de Amazonas, abandonó de manera inesperada la competencia y generó todo tipo de reacciones.

El fuerte comentario de una de las candidatas a su compañera

Una de las participantes es Mariana Morales Ospina, que ha captado la atención de los fanáticos por su historia, pues mediante un video publicado por el perfil oficial del concurso colombiano, la modelo confesó que durante su niñez y adolescencia sufrió de rechazo por su orientación sexual.

La representante de la capital afirmó que ser reina había sido uno de sus sueños y lo veía como que no lo lograría: “Pensaba que esto era imposible porque las puertas para nosotras las mujeres trans estaban casi cerradas” y aunque ahora es parte del reality ha recibido opiniones, incluso por parte de una de sus compañeras.

En una entrevista en Los Impresentables, de Los 40 Colombia, la también actriz, psicóloga y activista de la comunidad LGBTIQ+ confesó que una de las candidatas le hizo un fuerte comentario.

“¿Tú cuando has visto que una mujer cisgénero esté en un concurso de mujeres trans?”, fue la pregunta que recibió Mariana, añadiendo que se lo dijo de una manera tan sería que lo sintió como un “ataque”.

“Precisamente porque no se han abierto espacios para que nosotras podamos estar ahí”, respondió la Señorita Bogotá, quien afirmó que muchos de los comentarios hirientes que se realizan se debe a la desinformación.

Morales reveló en otra entrevista que su familia también ha sido foco de críticas por algunos usuarios como su papá, quien ha demostrado su admiración y respeto por la candidata.