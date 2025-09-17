Suscribirse

GENTE

Candidata de ‘Miss Universe Colombia’ recibió fuerte comentario por parte de una de sus compañeras; esta fue su respuesta

La modelo habló de la sorprendente pregunta que le realizó otra representante y lo que piensa de las críticas que ha recibido.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

17 de septiembre de 2025, 9:51 p. m.
Candidata de Miss Universe Colombia recibió fuerte comentario por parte de una compañera.
Candidata de Miss Universe Colombia recibió fuerte comentario por parte de una compañera. | Foto: Tomada de RCN Superlike / @mariannamoralesss

El nuevo formato de Miss Universe Colombia busca elegir a la próxima representante del país para que participe en el certamen internacional Miss Universe 2026, que se llevará a cabo en Tailandia.

Desde el pasado 30 de agosto las candidatas se han enfrentado a diferentes pruebas en las que han tenido que demostrar sus habilidades y conocimientos, pues el reality busca a una mujer real, que no solo inspire por su belleza, sino también por su autenticidad y carisma.

Contexto: Ella es la exnovia de Pirry; participará en Miss Universe Colombia 2025

Sin embargo, durante los retos algunas de las señoritas han tenido diferencias con sus compañeras, incluso Rebecca Castillo Cruz, quien representaba al departamento de Amazonas, abandonó de manera inesperada la competencia y generó todo tipo de reacciones.

El fuerte comentario de una de las candidatas a su compañera

Una de las participantes es Mariana Morales Ospina, que ha captado la atención de los fanáticos por su historia, pues mediante un video publicado por el perfil oficial del concurso colombiano, la modelo confesó que durante su niñez y adolescencia sufrió de rechazo por su orientación sexual.

La representante de la capital afirmó que ser reina había sido uno de sus sueños y lo veía como que no lo lograría: “Pensaba que esto era imposible porque las puertas para nosotras las mujeres trans estaban casi cerradas” y aunque ahora es parte del reality ha recibido opiniones, incluso por parte de una de sus compañeras.

@los40colombia

@mariannamoralesss se sintió atacada por un comentario que le hizo otra participante de Miss universe #los40colombia #impresentables #soyimpresentable #marianamorales #missuniverse

♬ sonido original - LOS40 Colombia

En una entrevista en Los Impresentables, de Los 40 Colombia, la también actriz, psicóloga y activista de la comunidad LGBTIQ+ confesó que una de las candidatas le hizo un fuerte comentario.

¿Tú cuando has visto que una mujer cisgénero esté en un concurso de mujeres trans?”, fue la pregunta que recibió Mariana, añadiendo que se lo dijo de una manera tan sería que lo sintió como un “ataque”.

Precisamente porque no se han abierto espacios para que nosotras podamos estar ahí”, respondió la Señorita Bogotá, quien afirmó que muchos de los comentarios hirientes que se realizan se debe a la desinformación.

Contexto: La exreina de belleza, Andrea Tovar, reveló detalles de su divorcio y su experiencia como jurado de Miss Universe Colombia

Morales reveló en otra entrevista que su familia también ha sido foco de críticas por algunos usuarios como su papá, quien ha demostrado su admiración y respeto por la candidata.

“Mi papá me comenta: ‘Eres una mujer preciosa, te amo, mi niña hermosa’. Y le responden: ‘¿A usted le gustan los travestis?’. Pienso en qué estamos, pero entiendo que me estoy sacrificando para que Colombia sepa que aquí estamos y existimos”, manifestó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “El descertificado es Petro, no el país”: César Gaviria lanza duras críticas contra el mandatario por “las concesiones a criminales”

2. Agónico gol de Van Dijk salvó a Liverpool ante Atlético de Madrid en Champions: Simeone acabó furioso

3. Candidata de ‘Miss Universe Colombia’ recibió fuerte comentario por parte de una de sus compañeras; esta fue su respuesta

4. El DHS le pide a los medios y “grupos izquierdistas” que le pongan fin a la “demonización” de los agentes de ICE y otros. Esto argumentan

5. Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a EE. UU.: “Vamos a implementar acciones de guerra electrónica”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miss UniverseMiss Universe Colombiaconcurso de belleza

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.