Renunció: candidata de Amazonas le dijo adiós a Miss Universe Colombia y publicó duro mensaje

Desde que inició Miss Universe Colombia: El Reality, a través de las pantallas del Canal RCN, la candidata del Amazonas generó polémica en redes sociales y entre sus mismas compañeras, pues, según muchos, a la joven de 19 años le faltaba preparación para este tipo de certámenes.

Después de vivir varias situaciones incómodas, la estudiante tomó una importante decisión y le dijo adiós al programa que busca a la representante del país para Miss Universo Tailandia 2026.

Candidata a Miss Universe Colombia 2025. | Foto: Canal RCN - Miss Universe Colombia, El Reality

“Antes de conocer la tabla de posiciones, hay una noticia que tenemos que darles a ustedes y a todos los colombianos, y es que la señorita Amazonas ha tomado la decisión de retirarse de la competencia por razones personales”, anunció Claudia Bahamón.

Ante eso, Miss Amazonas dijo: “He tomado la decisión de retirarme del programa. Primeramente, por amor propio y por mi propia tranquilidad. Soy consciente de que los reinados de belleza requieren de muchísimo esfuerzo. Voy a esperarme un tiempo largo, como de cuatro o cinco años para participar en otros reinados, preparar mi cuerpo y mi mente para estar 100 % lista para participar en el Miss Universe”.

Por otro lado, algunas de sus compañeras se alegraron por su salida, pues aseguraron haberse sentido incómodas en varias ocasiones: “Si ella está mejor en su casa, pues que le vaya bien, que Dios me la bendiga, me la guarde y me la proteja, cuando llegue al Amazonas”; “fue lo mejor, no solo para nosotras, sino también para ella y para su salud mental” y “nos tenía en una situación muy incómoda, a todas”, fueron algunas de sus palabras.

Minutos después, Rebeca se pronunció en sus redes sociales y se mostró agradecida por el conocimiento que logró obtener.

“Quiero comenzar expresando mi gratitud a RCN por brindarme esta gran oportunidad. Haber sido parte de esta producción fue un verdadero privilegio y siempre llevaré en mi corazón el cariño con el que me acogieron desde el primer día. La decisión de mi renuncia fue completamente personal. No me sentía preparada y comprendí que aún necesito más tiempo y formación. Tomé la decisión de dejar mi banda porque no deseo ser una reina sin preparación, quiero hacer las cosas bien, con disciplina y entrega”, escribió.

Por otro lado, dejó claro que su decisión no fue ocasionada por los comentarios negativos que se le hicieron en las redes sociales, pues Miss Universe Colombia: El reality es un programa pregrabado y, para el momento de su renuncia, aún no había sido estrenado.

“Por favor, quiero dejar claro que no fue por críticas ni comentarios en redes. En ese momento nadie sabía de mi participación, más allá de mi familia. Fui con el apoyo incondicional de mis padres y con la ilusión de vivir una experiencia que guardaré para siempre”.

Finalmente, no se cerró las puertas en el mundo del entretenimiento y afirmó estar preparada para asumir nuevos retos en la televisión.

La candidata de Amazonas renunció a 'Miss Universe Colombia, El Reality', | Foto: Instagram @rebeca,castillo29 / Montaje: Semana