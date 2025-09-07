Candidata de Amazonas se pronunció por polémica situación en ‘Miss Universe Colombia’: “No es fácil”

En la noche del sábado 6 de septiembre se llevó a cabo la transmisión de un nuevo capítulo de Miss Universe Colombia, El Reality, en el que las candidatas de cada uno de los departamentos tuvieron que crear varios grupos para llevar cabo la grabación de un comercial de productos de cuidado capilar.

Pese a que las mujeres se esforzaron por realizar de manera correcta el contenido, fueron corregidas en varias ocasiones por Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, los jurados a cargo de seleccionar a la mujer que presentará al país en Miss Universe Tailandia 2026.

Concurso de belleza y reality del Canal RCN. | Foto: Captura de pantalla Instagram @missuniversecoloficial

Uno de los equipos con mayor cantidad de errores fue el de Amazonas, Bogotá, Atlántico y Sucre, pues no tuvieron una buena puesta en escena y presentaron varias falencias.

Sin embargo, la más criticada fue Amazonas, ya que, según los jueces, no contó con la actitud positiva y disposición para la actividad, lo que les dio puntos negativos y las hizo bajar de la tabla de posiciones.

Horas después de conocer el resultado, Rebeca Castillo, la representante de Amazonas, se pronunció por medio de las redes sociales, explicó la situación y les pidió perdón a sus colegas y compañeras.

“Quiero dejar claro que mi compañera de Bogotá es una persona superdulce y una de las mejores personas que conozco. Yo en ese capítulo sentí en parte que perdieron por mi culpa, por eso terminé tomando ciertas elecciones. No es fácil estar en una competencia donde sientes que no perteneces, la mitad del reality sentía que no debía estar allí, y no es fácil ir y representar un departamento. No creen enemistad donde no la hay, yo y Bogotá somos amigas y nada en el mundo va a cambiar eso”, escribió.

Rebeca Castillo se manifestó tras polémico capítulo del concurso de belleza. | Foto: Instagram @rebeca.castillo.29

Por otro lado, se refirió a las otras dos candidatas con las que estuvo trabajando y manifestó no tener problema con ninguna de ellas, pues en redes sociales se habría criticado su comportamiento.

“En el caso de Atlántico y Sucre, ellas fueron superamables y empáticas todo el capítulo, y fueron muy pacientes. Otra vez todo se malinterpreta; recuerden, es un capítulo pregrabado y no todo lo que se ve allí es de esa forma, en parte asumo toda la responsabilidad de que perdieran esa prueba”, insistió.

Miss Universe Colombia, 2025, El Reality. | Foto: Canal RCN / Montaje: Semana

Dejó claro que, por el momento, solo quiere estar tranquila y mantenerse alejada de la polémica que se ha generado en redes sociales en torno a su desempeño y preparación.