Ola de memes por show de Altafulla en Miss Universe Colombia; criticaron la presentación: “Que le prendan el autotune”

El cantante fue blanco de reacciones en redes sociales por la presentación en el certamen.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

29 de septiembre de 2025, 4:23 p. m.
Altafulla se presentó en Miss Universe Colombia
Altafulla se presentó en Miss Universe Colombia | Foto: A.P.I - Canal RCN

El pasado 28 de septiembre, la velada estuvo marcada por la emoción y la expectativa, ya que se definió a la mujer que llevará la banda de Colombia en Miss Universe 2025. El concurso, presentado en formato de reality por RCN, permitió que las aspirantes mostraran su talento, disciplina y carisma mientras eran puestas a prueba en diferentes desafíos.

Durante el proceso, el público pudo apreciar el avance, la preparación y el esfuerzo de cada participante, hasta que solo cinco candidatas quedaron perfiladas como las más fuertes en la recta final. Tras una reñida disputa, el veredicto fue anunciado: Vanessa Pulgarín, representante de Antioquia, fue coronada como la ganadora de esta edición.

La elección despertó diversas reacciones, pero la nueva reina recibió el respaldo y los aplausos del público, que ahora espera verla brillar en la competencia internacional que se llevará a cabo en Bangkok, a finales de este año, donde buscará dejar en alto el nombre de Colombia y demostrar que está lista para conquistar el título de la mujer más completa del planeta.

Contexto: Ella es Vanessa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia; sufrió una trágica pérdida que marcó su vida

Sin embargo, la noche terminó inundada por reacciones en redes sociales, centrándose en la presentación que dio Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2025. El artista fue uno de los shows de las pasarelas, interactuando con el público y las candidatas en pleno en escenario.

Pese a que se le vio desenvolverse en escena, presentando uno de sus temas, los espectadores no estuvieron de acuerdo con lo que mostró. Las críticas, memes y comentarios abundaron en plataformas digitales, asegurando que se había desafinado y que no tenía talento.

“Melissa quedó de segunda, pero Altafulla siempre será el primero en humillarse a nivel nacional”; “Hay gente tan ridícula, que sigue pensando que criticamos como canta Altafulla por el reality. No, no es por el reality es que canta horrible, personas que ni sabían quién era lo están criticando”; “Las candidatas desfilando en medio de los aullidos de ese tal Altafulla”; “Ahorita se gana la corona Altafulla que solo estuvo 5 min”; entre otras reacciones.

Reacciones en redes sociales por show de Altafulla en Miss Universe Colombia 2025

