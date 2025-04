Cristina Umaña abrió su corazón y se sinceró sobre su separación: “Sentía que tal vez no merecía ciertas cosas”

La artista indicó, en la charla, que esta situación era muy increíble, ya que se aprendía un montón y se podían experimentar cambios únicos. Allí puntualizó en lo que como mujer soportaba y lo que no, buscando en sus siguientes parejas lo que deseaba realmente.

“Fue también increíble, porque también uno de separarse aprende un montón, crece”, escribió al inicio, para después agregar: “ Yo aprendí, ¿sabes? Qué cosas como mujer puedo soportar y qué cosas no puedo soportar. Eso para mí fue como muy importante ”.

En cuanto a las reflexiones que hizo en este proceso, Cristina Umaña aseguró que le dio un giro a su perspectiva personal, ya que sentía que no merecía ciertas cosas de parejas o noviazgos. Cuando terminó todo con Lucas Jaramillo, su visión fue otra y entendió que debía luchar por su futuro y bienestar.

“Aprendí mucho sobre el merecimiento, ¿sabes? Porque yo también en esto de no haber tenido un padre presente, también yo creo que en mi inconsciente sentía que tal vez no merecía ciertas cosas, el bienestar, felicidad, lealtad o un montón de cosas que necesitas de una pareja ”, dijo en la entrevista.

“ Cuando me separé de Lucas empecé a hacerme cargo de mi misma. Cuando tuve a mi hijo también, empecé a trabajar mucho a mi padre, o al padre, ¿sabes? Y al masculino. Yo tengo un hijo y necesito resolver esto, ha sido muy especial ese proceso de aprender muchas cosas”, mencionó.

View this post on Instagram

“Entiendo también a mi padre, por qué no estuvo, por qué no pudo estar, cuál era su historia de vida. Mi padre vive en la Florida, tenemos una relación amable y cordial, sabemos el tipo de relación que tenemos, hay perdón y no le saco en cara nada. Era un culicagado, ¿sabes? También como con sus propios rollos y sus propias cosas, y con su incapacidad de ser responsable”, aseveró.