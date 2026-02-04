Gente

Yina Calderón llega a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo y, con particular video, confirmó su participación: “Nos fuimos internacionales”

La reconocida y polémica ‘influencer’ dio detalles de la fecha y la hora en la que se podrá ver el reality.

4 de febrero de 2026, 6:39 p. m.
En las figuras públicas de Colombia, hay una que ha destacado desde hace meses por lo polémica y controversial que puede llegar a ser debido a sus acciones y comentarios: Yina Calderón.

Yina Calderón apareció en video abrazada con el ex de Aida Victoria; desataron reacciones: “No cae más bajo porque no hay fondo”

La influencer siempre ha llamado la atención, pero ha sido desde su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos que ha tomado mayor relevancia.

Desde hace algunos meses se ha estado especulando en redes sociales que Calderón, luego de su paso por el reality colombiano y por La Mansión de Luinny, podría llegar a La casa de los famosos de Telemundo; hoy esto es una realidad confirmada por la misma creadora de contenido.

A través de un post en su cuenta oficial de Instagram, la oriunda del Huila dio a conocer la noticia de su participación en el reality al que siempre había querido llegar.

“Si tiembla la casa, soy yo que voy entrando. Estoy confirmadísima para #LCDLF6. Sayayines: alisten maletas porque nos fuimos internacionales”, escribió.

A lo que añadió la fecha y hora por la cual sus seguidores y todo aquel que quiera la puede ver en el formato: “Nos vemos el próximo martes 17 de febrero a las 7 pm/6c por @telemundo y Peacock. Att: tu villana favorita, Yina la Sayayina”

El video que publicó fue de ella tocando una puerta y dejándose ver por el ojo mágico, mientras le habla a la Jefa del reality; le dice que ya ha llegado, que se necesita una villana como ella en la casa.

“¡Hola, llegué! Soy Yina Calderón. ¡Ay! Yo sé que todos me estaban esperando, ¡Jefa, ábreme la puerta! Llegué yo, usted necesita una villana en su casa", dijo inicialmente.

Después, habla la misma Jefa de la casa y le responde: “Hola, hola, Yina, así es, te estaba esperando. Estás confirmada para la nueva temporada de La casa de los famosos. Bienvenida a mi casa“.

Ante esto, Calderón afirmó que va totalmente dispuesta a ganar esta nueva temporada: “Gracias Jefa, soy Yina la Sayayina y vine con toda a ganarme su casa”.

Como era de esperarse, cientos de personas reaccionaron a dicha publicación: “La villana favorita”; “te va a ir muy bien, allá les vas a dar sopa y seco”; “qué alegría. A darlo todo como siempre, nunca decepciones. La reina del contenido”; “Yina es la reina de los reality shows”, fueron algunos de los comentarios.

