Intendente de la Policía fue destituido por acosar sexualmente a una subalterna

Dos años después de que se presentaron los hechos, la Procuraduría General ratificó la sanción disciplinaria contra el intendente de la Policía Nacional, Óscar Hernán Caiza Dávila, por acosar sexualmente a una subalterna.

Los hechos se presentaron en julio de 2024, cuando el intendente fungía como comandante de la estación del municipio de Trujillo, Valle del Cauca.

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En fallo de segunda instancia, tras revisar los recursos de apelación, el organismo de control disciplinario ratificó la destitución e inhabilidad general por 10 años impuesta.

La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca resaltó que el proceso se adelantó con el enfoque de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones impartidas en los informes de implementación de la ley.

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En el citado caso, se confirmó que el suboficial de la Policía vulneró con su conducta el estatuto disciplinario de la institución y la dignidad humana.

En este punto, el Ministerio Público destacó que Caiza Dávila tenía pleno conocimiento de la ilicitud de su proceder, derivado de su formación institucional.

Así como de su experiencia en el servicio y la naturaleza claramente reprochable de su actuación.

Por estos hechos es que de manera definitiva la calificó como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.