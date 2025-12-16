AMI alerta sobre “deterioro de la libertad de prensa en Colombia”, tras informe de la CIDH

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) expresó su preocupación por el deterioro de los indicadores de libertad de prensa en Colombia, a partir de las conclusiones del informe “Los impactos de la violencia sobre los derechos humanos en Colombia”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita in loco al país, realizada entre el 15 y el 19 de abril de 2024.

De acuerdo con AMI, desde hace varios años la organización ha documentado situaciones que afectan el “ejercicio periodístico, la independencia de los medios, el pluralismo informativo y el derecho de los ciudadanos a informarse a través de diversas voces, independientemente de su postura política”. Estas alertas, según la asociación, han sido compartidas tanto a nivel nacional como internacional.

El pronunciamiento señala que la libertad de prensa se ha visto impactada por hechos de “violencia física, la estigmatización gubernamental, las directrices trazadas en materia de pauta oficial, y demás acciones y medidas que han apuntado a fortalecer a los medios afines al mensaje oficial, en detrimento de los demás”.

En relación con el informe de la CIDH, la asociación destacó que el documento recoge aspectos previamente reportados por organizaciones del sector y formula recomendaciones específicas al Estado colombiano.

#CIDH publica el informe “Los impactos de la violencia sobre los derechos humanos en #Colombia”, el cual hace un análisis sobre cómo la violencia armada, las economías ilícitas, la desigualdad y la exclusión afectan al país y con 57 recomendaciones, insta al Estado a implementar… pic.twitter.com/kkhWh7baEX — CIDH - IACHR (@CIDH) December 16, 2025

“El informe advierte cómo el ejercicio periodístico continúa siendo una actividad de alto riesgo, especialmente para quienes informan temas relacionados con la administración pública, economías ilegales, seguridad y conflicto armado. Respecto de la violencia física, señala que esta proviene principalmente de grupos armados ilegales, que la emplean como estrategia de intimidación para ejercer control social sobre las comunidades”, dice AMI.

El documento también hace referencia a discursos estigmatizantes emitidos por funcionarios públicos hacia periodistas, a quienes se les ha calificado como un “desafío crítico para el país”.

Según el informe, este tipo de señalamientos contribuye a normalizar la violencia directa e indirecta, perpetuar la exclusión y la discriminación, y desalentar la participación democrática y los procesos de construcción de paz.

La CIDH advierte que expresiones que tildan a periodistas de “opositores”, “neonazis”, “extrema derecha”, “periodismo Mossad” o “muñecas de la mafia” generan entornos permisivos para actos de violencia contra quienes ejercen la labor periodística.

“Esta situación se agrava en el caso de mujeres periodistas, quienes además son blanco de mensajes misóginos y de contenido sexualizado”, dice la asociación.

Adicionalmente, la CIDH manifestó preocupación por el uso de medios de comunicación públicos “para difundir exclusivamente el mensaje oficial, así como por la concentración de la pauta estatal. En particular, se refiere a la anunciada “ley de tercios”, que podría afectar el pluralismo y la equidad en la distribución de recursos por parte del Estado”.

Entre las recomendaciones formuladas al Estado colombiano se incluyen medidas para prevenir el uso de medios públicos como herramientas de propaganda, garantizar criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación de pauta oficial, implementar la Directiva Presidencial sobre los deberes de los funcionarios frente a la libertad de expresión, adoptar mecanismos integrales de protección a periodistas y crear un registro de agresiones que facilite estrategias de prevención y protección.