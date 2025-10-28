Piden abrir incidente de desacato contra Petro por no retractarse con las periodistas que llamó “muñecas de la mafia”

A la periodista María Andrea Nieto le tocó acudir a su abogado Germán Calderón España para pedirle al Consejo de Estado que abra un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, después de que habría omitido retractarse y pedir disculpas a las mujeres periodistas que calificó como “muñecas de la mafia”.

El abogado Calderón España, quien ha sido una de las piezas claves detrás de la candidatura de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, le pidió a ese alto tribunal “abrir incidente de desacato, toda vez que han pasado más de cinco días hábiles y el presidente de la República accionado no ha dado cumplimiento al fallo”.

Dentro de la petición al magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de la Sección Segunda, se adjuntó la sentencia que revocó el fallo del 17 de octubre de 2024 y la emitida el 17 de enero de este año, para conceder el amparo de los derechos fundamentales de María Andrea Nieto a la libertad de expresión, a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación.

Esa decisión también le ordenó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación, debía retractarse y presentar excusas públicas a las mujeres periodistas por las declaraciones rendidas en el acto de posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, donde llamó a las “periodistas del poder, las muñecas de la mafia”.

#Política | Presidente Gustavo Petro ataca ferozmente a mujeres periodistas. Las llama “muñecas de la mafia”https://t.co/UbEm7aqyPw — Revista Semana (@RevistaSemana) August 30, 2024

Calderón España consideró que a la fecha no se ha cumplido la orden citada dentro del fallo, razón suficiente para solicitarle al Consejo de Estado que abra un incidente de desacato contra el presidente Petro, quien se ha visto envuelto en varios episodios de retractación por los señalamientos que ha hecho en su cuenta de X.

De hecho, la semana pasada la Corte Constitucional también le ordenó al presidente que se retracte y presente excusas públicas a las mujeres periodistas por este episodio, precisando que lo debía hacer a través del mismo formato en el que expresó las “afirmaciones estigmatizantes”. Hasta el momento, el presidente no ha acudido a una alocución presidencial para cumplir esa orden.

En la decisión también se ordenó al “presidente de la República, Gustavo Petro Urrego que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, tanto en el video contentivo de su alocución como en su transcripción, consigne una nota aclaratoria en la que conste que las manifestaciones que asocian a las periodistas con muñecas de la mafia y las señala como responsables de haber construido la tesis del terrorismo”.