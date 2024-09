Este polémico documento prueba que Petro cree que puede llamar a periodistas “las muñecas de la mafia” porque es “libre expresión”

El abogado Fabio Humar aseguró que “yo creo que no es la Presidencia de la República la llamada a responder por esta acción de tutela. Es el presidente quien debería atender estas situaciones, porque la Presidencia es una institución que goza de ciertas prerrogativas y quien cometió o no cometió la falta es el presidente de la República”.

Además, agregó que la solicitud de la Presidencia al Consejo de Estado “ hace parte del juego del litigio de lo que está haciendo la Presidencia de la República en este caso, que es simplemente que se declare improcedente. Creo que no va a prosperar esta solicitud y es altamente probable que se ordene al presidente Petro una especie de rectificación”.

Sin embargo, para la Presidencia de la República, el Consejo de Estado debe declarar improcedente la tutela porque Calderón España primero debía acudir a solicitar una retractación del presidente, no pudo acreditar quiénes eran las mujeres periodistas afectadas y no demostró cómo las declaraciones afectaron derechos fundamentales.

En diálogo con SEMANA, el abogado Germán Calderón España explicó que “esos argumentos no son válidos porque hace 8 días, en el caso de Petro llamando ‘asesinos’ a los que le decían ‘fuera Petro’, el Consejo de Estado dijo que no se necesitaba primero la rectificación porque no se trata de un medio de comunicación”.