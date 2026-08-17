Tres policías fueron secuestrados en Norte de Santander; esto se sabe

Tres policías fueron secuestrados este lunes festivo, 17 de agosto, cuando se movilizaban por la vía Ocaña-Cúcuta, en jurisdicción del municipio de Bucarasica.

De acuerdo con información preliminar, sobre las 12:30 p.m. el vehículo en el que se transitaban los oficiales, un Chevrolet Spark rojo, de placa RKP-355, fue interceptado por miembros de un grupo armado organizado, al parecer disidencias de las Farc, quienes se los llevaron en un carro de color negro con rumbo desconocido.

Los policías secuestrados son el mayor Fredy Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina. Según se conoció, hacen parte del Grupo Investigativo contra el Terrorismo (Grate) de la Dijín.

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El hecho ocurrió en la vía Ocaña-Cúcuta. Foto: Suministrada

En el sector donde se produjeron los hechos tienen presencia las disidencias de las Farc y el ELN. El vehículo en el que se encontraba los policías fue abandonado en la vía con grafitis en los que se lee “Farc-EP”.

El presidente Abelardo De La Espriella rechazó lo ocurrido y ordenó desplegar “todas las capacidades de la fuerza pública” para encontrar a los policías.

“Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional. He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal. A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley”, expresó.