Delcy Rodríguez se muestra positiva tras 100 días de la captura de Maduro: “Inicio de una nueva etapa”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que “más de 8.000” personas se han beneficiado de la ley de amnistía aprobada el pasado 20 de febrero bajo su Administración, en el marco de la apertura de un “camino” hacia el “reencuentro nacional”.

“A través de la ley de amnistía, más de 8.000 venezolanos han sido beneficiados, mientras que el programa de convivencia y paz integra y atiende a todos los sectores nacionales”, aseveró la mandataria interina en un vídeo publicado en sus redes sociales con motivo de sus 100 días al frente del país.

Estos 100 días son el inicio de una

nueva etapa.

Una etapa para recuperar la esperanza, alentar la confianza y volver a encontrarnos entre venezolanos.

Porque cuando un país se une, cuando una familia se reencuentra, cuando un pueblo decide avanzar, no hay nada que lo detenga 🇻🇪 pic.twitter.com/JUVwct2Tlh — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 19, 2026

Tras defender que “la paz no es un discurso” sino algo que “se construye todos los días con reconciliación, reconocimiento mutuo y tolerancia”, Rodríguez ha avanzado que Venezuela “entra en una nueva etapa con reglas claras para atraer inversión, tecnología, desarrollo productivo y creación de nuevos empleos”.

“Abrimos nuestras puertas al mundo con la certeza de que podemos avanzar sin renunciar jamás a la soberanía sobre nuestros recursos”,dijo la jefa del Ejecutivo venezolano agregando, a renglón seguido, que “hoy” la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) “produce 1.1 millones de barriles diarios”.

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En esa línea, Rodríguez ha manifestado su intención de “recuperar inmediatamente este mes el nivel de producción petrolera” que tenía su país “en diciembre del año 2025”.

La mandataria interina dijo que el progreso se han visto “perturbado por el bloqueo contra Venezuela”, sin hacer alusión a la intervención militar ejecutada por Estados Unidos a primeros de 2026, que se saldó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

“Hoy Venezuela vuelve a levantarse con fuerza propia, con su rol en el mercado energético global”, dijo, asegurando que estos cien días “no son un punto de llegada” sino “el inicio de una nueva etapa” para “recuperar la esperanza” y “alentar la confianza”, al tiempo que se “garantiza el futuro” de la juventud del país.

Este domingo, Rodríguez ha participado en la Gran Peregrinación Nacional “Unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz” en la cual ha denunciado que las “medidas coercitivas unilaterales impiden el desarrollo” de la ciudadanía de su país.

“Cada medida coercitiva unilateral, 1.081 vigentes, es una medida que impide el desarrollo del pueblo venezolano”, advirtiío, tras un encuentro con trabajadores del sector de los hidrocarburos en el estado de Zulia, en el noroeste del país.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronuncia un discurso durante un desfile cívico-militar Foto: AFP

Finalmente, Rodríguez ha instado a todos los sectores sociales a apostar por la colaboración colectiva, al tiempo que ha llamado a “marchar”, “orar” y “cantar todos juntos por una Venezuela libre de sanciones”.

Con información de Europa Press*