Morat sorprende con ‘Casa Morat’: así será la experiencia inmersiva que abrirá antes de sus seis conciertos en Bogotá

Bogotá no solo será la ciudad donde Morat ofrecerá seis conciertos completamente vendidos. También se convertirá en el epicentro de una nueva experiencia creada por la agrupación colombiana para acercar aún más a sus seguidores a su universo musical.

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La banda confirmó el lanzamiento de ‘Casa Morat’, una propuesta que estará disponible del 14 al 23 de agosto y que busca convertir los días previos y posteriores a cada concierto en una celebración alrededor de la historia del grupo y de la conexión que mantiene con sus fanáticos.

El anuncio llega pocos días después de que Morat sorprendiera a sus seguidores al revelar el dress code oficial para los conciertos del ‘Ya Es Mañana World Tour’, invitándolos a asistir vestidos de traje, una propuesta que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y despertó miles de reacciones entre quienes asistirán a las presentaciones.

Ahora, la agrupación quiere ampliar esa experiencia más allá del escenario con un recorrido diseñado para que los asistentes conozcan de cerca los momentos, lugares e inspiración que han marcado su carrera.

¿Qué encontrarán los fanáticos?

De acuerdo con la información entregada por la organización, ‘Casa Morat’ contará con diferentes salas temáticas y experiencias sensoriales en las que los visitantes podrán recorrer escenarios inspirados en la historia de la banda, conocer detalles de su proceso creativo y crear nuevos recuerdos antes de ingresar al Movistar Arena.

El espacio también reunirá experiencias desarrolladas junto a marcas aliadas como Adidas, Jack Daniel’s, Aruma, Volvo, GEF, JetSmart y Coca-Cola, con actividades pensadas para complementar el recorrido de los asistentes.

La iniciativa busca que los conciertos trasciendan las casi dos horas sobre el escenario y se conviertan en un evento que pueda disfrutarse durante varios días, con la música, la nostalgia y la historia del grupo como protagonistas.

Casa Morat. Foto: Morat

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Seis conciertos históricos en Bogotá

La apertura de Casa Morat hace parte del inicio del Ya Es Mañana World Tour, una gira que llevará a la agrupación por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

En agosto, Morat ofrecerá seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, antes de continuar con otras seis presentaciones en Santiago de Chile, seis más en Buenos Aires y una extensa agenda de conciertos en España y México.

Con esta apuesta, la banda colombiana busca que sus seguidores no solo asistan a un concierto, sino que vivan una experiencia completa alrededor de su música, consolidando a Bogotá como el principal escenario del inicio de una de las giras más ambiciosas de su carrera.