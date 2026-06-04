¿Adiós a la construcción tradicional? La nueva tecnología que permitiría fabricar casas rápidas, económicas y resistentes

La industria de la construcción podría experimentar una transformación significativa en los próximos años gracias a los avances tecnológicos, que continúan ganando protagonismo e impulsando cambios en diferentes áreas de la vida cotidiana. Frente a los desafíos que presentan los métodos tradicionales, la llegada de las viviendas fabricadas con tecnología de impresión 3D surge como una alternativa más eficiente para el sector inmobiliario.

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Este innovador sistema permite construir una vivienda en aproximadamente cinco días mediante procesos automatizados que reducen la intervención humana, así como los costos y retrasos en las obras. Para ello, según lo reseñado por El Cronista, se emplean equipos de gran tamaño diseñados para crear estructuras completas de forma rápida y precisa, utilizando materiales adaptados específicamente a esta técnica.

La tendencia ya está ganando terreno en distintas regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y Asia, donde varias compañías han comenzado a desarrollar barrios completos mediante esta tecnología en cuestión de solo unos pocos días. Asimismo, expertos señalan que este método podría consolidarse como una de las alternativas de construcción más utilizadas en los próximos años.

A diferencia de las edificaciones convencionales o de la construcción en seco, las impresoras 3D levantan muros y otros elementos capa por capa mediante compuestos resistentes, agilizando los procesos y optimizando el uso de los recursos.

Aunque la impresión 3D aplicada a la construcción podría avanzar, todavía debe superar varios retos antes de expandirse a gran escala. Entre los principales obstáculos se encuentran la necesidad de ajustar las normativas del sector, la inversión requerida para adquirir los equipos, el desarrollo de materiales adecuados y la formación de personal con conocimientos especializados para operar esta tecnología.

Por otro lado, los bloques modulares elaborados con plástico reciclado también se han convertido en una alternativa innovadora para la edificación de viviendas. Este sistema ha demostrado resultados positivos al reducir considerablemente los tiempos de ejecución en comparación con los métodos tradicionales, que suelen tardar semanas o incluso meses.