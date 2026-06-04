“20 minutos de pánico”: así funciona la nueva modalidad de estafa que usan para engañar a sus víctimas y exigir dinero

Liz Benz sigue convencida de que la persona que la llamó angustiada era su hijo: el tono y el ritmo de la voz sonaban iguales a los de la de su chico de 16 años.

Pero era un clon generado con inteligencia artificial (IA) que la convirtió en una nueva víctima de estafa con suplantación de identidad, una versión moderna del “cuento del tío” sobre la que alertan cada vez más autoridades y defensores de los consumidores en Estados Unidos.

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Benz, una corredora de seguros de 46 años y madre de seis hijos, saltó del sofá en su casa en Buffalo, en el norte del estado de Nueva York, al recibir una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea parecía estar su hijo Fred, llorando y pidiendo ayuda.

Le dijeron que a un amigo de Fred le habían disparado y que había muerto, y que su hijo —que había salido a un partido de fútbol local— había quedado de rehén. Le ordenaron entregar dinero en efectivo en un supermercado cercano para pagarle al hombre que lo retenía.

Hasta que recibió una selfi de Fred sonriente en el partido y supo que habían intentado estafarla.

Autoridades alertan: verificar identidad evita caer en estafas telefónicas. Foto: Getty Images

“Nada me habría convencido de que era una estafa hasta que lo vi con mis propios ojos”, dijo Benz a la AFP. “Fueron 20 minutos de pánico”.

“Cualquiera puede hacerlo”

El FBI señaló en abril que los estadounidenses perdieron más de 893 millones de dólares el año pasado en engaños habilitados por IA.

Búsquedas sencillas en internet pueden arrojar una amplia gama de aplicaciones de clonación de voz, muchas disponibles de forma gratuita, que crean réplicas realistas a partir de breves fragmentos de la voz real de una persona.

Los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología para cometer fraudes y robar datos personales y financieros. Foto: Getty Images

“Antes era algo difícil de hacer. Ahora cualquiera puede hacerlo en segundos”, dijo Brian Long, director ejecutivo de Adaptive Security, una empresa que ofrece capacitación sobre protección frente a fraudes con IA.

“Un tipo solo en una habitación con un teclado puede crear un número infinito de estafadores”, dijo Long a la AFP, y añadió que las herramientas de IA son capaces de crear mensajes a partir de audios obtenidos en redes sociales o buzones de voz.

La historia de Benz refleja un patrón recurrente: una llamada de un supuesto familiar en problemas —detenido, en un accidente o implicado en un delito— que pide dinero con urgencia.

Las estafas telefónicas son usadas por los delincuentes a menudo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Luego, los estafadores suelen añadir voces de presuntos abogados o empleados bancarios y así crean una llamada confusa y urgente.

Voz angustiada

Muchas estafas ni siquiera requieren un clon de voz perfecto.

“Una voz angustiada que diga ‘Mamá, ayúdame’ o ‘Papá, tuve un accidente’ solo tiene que sonar creíble durante unos segundos”, explicó a la AFP Amit Gupta, ejecutivo de la firma de ciberseguridad Pindrop.

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“El objetivo no es una réplica perfecta de la voz, sino generar suficiente duda y urgencia para que la víctima actúe sin verificar nada”, apuntó.

Desde que hizo pública su historia, Benz dijo que recibió numerosos mensajes de otras víctimas, muchas reacias a dar su nombre por vergüenza.

Las personas mayores son particularmente vulnerables a estas estafas con suplantación de voz.

El FBI dijo que los estadounidenses mayores de 60 años denunciaron el año pasado pérdidas por más de 7.700 millones de dólares, lo que supone un fuerte aumento con respecto a 2024.

Las personas mayores son particularmente vulnerables a estas estafas con suplantación de voz. Foto: Getty Images

“Son profesionales, y cuando consiguen que la gente conteste el teléfono, están tratando con amateurs”, señaló el abogado de Filadelfia Gary Schildhorn.

En 2023, Schildhorn declaró ante el Senado de Estados Unidos sobre su experiencia con una llamada en la que una voz que imitaba a su hijo Brett le aseguraba que había sido detenido por conducir ebrio y necesitaba pagar una fianza.

La llamada hizo que Schildhorn, que ahora tiene 73 años, saliera corriendo al banco.

“Cuando llego, suena mi teléfono. Es mi hijo. Me dice: ‘Fuiste víctima de una estafa’”, contó este abogado a la AFP. “Y yo le digo: ‘Brett, me iré a la tumba jurando que era tu voz”.

*Con información de AFP.