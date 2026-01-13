Tecnología

Bill Gates lanza advertencia sobre el futuro de la humanidad: “Los próximos cinco años serán difíciles”

El cofundador de Microsoft advirtió que las decisiones tomadas en el corto plazo podrían limitar su impacto y ralentizar el avance global.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
13 de enero de 2026, 9:42 p. m.
Bill Gates es una de las figuras más influyentes.
Bill Gates es una de las figuras más influyentes. Foto: Getty Images

Bill Gates es una de las figuras más influyentes y es considerado como un referente del pensamiento global sobre el papel social de la innovación y la responsabilidad económica. Recientemente, se conoció una alerta hecha por el empresario sobre un panorama cercano dominado por la inestabilidad, en el que la sociedad enfrenta retos profundos en los ámbitos tecnológico, social y económico.

Elon Musk no se guardó nada y reaccionó tras nueva alianza que selló Google con Apple: “Una concentración irrazonable”

A través de su blog Gates Notes, el cofundador de Microsoft señaló que la innovación, especialmente la impulsada por la inteligencia artificial (IA), continúa generando oportunidades relevantes, aunque advirtió que las decisiones tomadas en el corto plazo podrían limitar su impacto y ralentizar el avance global.

Estas reflexiones forman parte de su carta anual, en la que Gates analiza el estado actual del mundo y recalca que el optimismo no puede sostenerse sin una visión crítica. Si bien afirmó que mantiene la confianza en el futuro, también introdujo alertas explícitas sobre los peligros asociados a la creciente polarización internacional y al debilitamiento del compromiso entre los países, factores que podrían agravar la incertidumbre global.

La aterradora pregunta de Bill Gates sobre la IA que podría perjudicar a la humanidad.
Bill Gates, sobre el futuro más inmediato de la humanidad. Foto: Montaje Semana, con fotos de Getty Images

Además, Gates advirtió que “los próximos cinco años serán difíciles mientras intentamos volver al camino correcto y ampliar nuevas herramientas que salvan vidas”. Aunque reconoció que el periodo reciente fue especialmente complejo, sostuvo que “no creo que volvamos a caer en la Edad Media”.

Tecnología

Meta impulsa su infraestructura de IA con una nueva iniciativa, ¿de qué se trata?

Tecnología

La forma más sencilla de reducir el consumo de energía en casa sin hacer sacrificios ni grandes inversiones

Tecnología

Elon Musk no se guardó nada y reaccionó tras nueva alianza que selló Google con Apple: “Una concentración irrazonable”

Tecnología

Starlink llevará cobertura móvil por satélite a este país: ¿cuándo comenzará a funcionar?

Tecnología

Si su router tiene puerto USB, estos son los dispositivos que puede conectar para sacarle mayor provecho

Tecnología

Para qué sirve el sonido que emite el móvil al bloquear la pantalla: el detalle clave que no conocía de esta función

Tecnología

Apple y Google sellan un acuerdo para impulsar la nueva generación de Siri: así funcionará la alianza entre ambos gigantes

Tecnología

Las predicciones tecnológicas de Bill Gates que parecían erróneas y hoy la IA está haciendo realidad

Tecnología

Bill Gates asegura que aprender esta habilidad, ignorada por muchos, sería la clave para tener éxito en la vida laboral

Tecnología

Las tres carreras universitarias que, según Bill Gates, al ejercer no serán reemplazadas por la inteligencia artificial

“Creo que, en la próxima década, no solo lograremos que el mundo vuelva a encaminarse, sino que entraremos en una nueva era de progreso sin precedentes”, agregó el magnate empresarial, según información citada por Fortune.

Con la amplia experiencia del filántropo estadounidense al frente de su fundación, Gates señaló que numerosos avances demostraron su eficacia incluso frente a enfermedades antes consideradas “incurables”, como el VIH, lo que permite hoy una mayor esperanza de vida gracias al progreso científico.

Por su parte, la IA se sitúa como eje central en la reflexión de Gates, quien la considera la herramienta con mayor potencial transformador de los últimos tiempos, capaz de impulsar mejoras significativas en sectores como la salud, la educación y la agricultura.

La forma más sencilla de reducir el consumo de energía en casa sin hacer sacrificios ni grandes inversiones

No obstante, advirtió que su desarrollo sin una regulación adecuada puede acarrear riesgos, especialmente en el ámbito laboral y en la seguridad global, impactos que comienzan a percibirse y se intensificarán en el futuro.

Pese a ello, el empresario subrayó que la capacidad de anticipación y la responsabilidad colectiva serán claves para que este escenario desafiante se convierta en una nueva fase de avance para la humanidad.

Más de Tecnología

En su libro, el filántropo destaca la falta de preparación global para enfrentar brotes infecciosos.

Bill Gates lanza advertencia sobre el futuro de la humanidad: “Los próximos cinco años serán difíciles”

Nikila Srinivasan, responsable de mensajería empresarial en Meta, afirmó que las nuevas herramientas no alterarán la privacidad de los mensajes o llamadas personales y que no se venderán ni compartirán números telefónicos con anunciantes.

Meta impulsa su infraestructura de IA con una nueva iniciativa, ¿de qué se trata?

Existen varios tipos de pequeños electrodomésticos para el cuidado del cabello, pero es importante conocer su consumo energético.

La forma más sencilla de reducir el consumo de energía en casa sin hacer sacrificios ni grandes inversiones

Musk reaccionó al anuncio a través de X.

Elon Musk no se guardó nada y reaccionó tras nueva alianza que selló Google con Apple: “Una concentración irrazonable”

En Colombia ya está disponible la prueba sin costo del servicio de internet de Starlink.

Starlink llevará cobertura móvil por satélite a este país: ¿cuándo comenzará a funcionar?

El puerto USB en un router puede ser muy útil.

Si su router tiene puerto USB, estos son los dispositivos que puede conectar para sacarle mayor provecho

El verdadero significado del sonido de bloqueo en el celular.

Para qué sirve el sonido que emite el móvil al bloquear la pantalla: el detalle clave que no conocía de esta función

Así será la nueva Siri de Apple impulsada por la IA de Google.

Apple y Google sellan un acuerdo para impulsar la nueva generación de Siri: así funcionará la alianza entre ambos gigantes

X experimentó una falla en sus servicios.

¿Qué pasó este martes 13 con X? Miles de usuarios reportaron caída mundial

En una medida destinada a proteger la privacidad, Telegram ha suprimido la función "Personas Cerca".

Alerta en Telegram: con un solo clic en estos enlaces podría exponer sus datos sin que lo note

Noticias Destacadas