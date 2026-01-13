Elon Musk no se guardó nada y reaccionó tras nueva alianza que selló Google con Apple: “Una concentración irrazonable”

Elon Musk es una de las figuras públicas que más ha dado de qué hablar en los últimos años, especialmente por su papel en la industria tecnológica. Además de liderar una de las redes sociales más descargadas del mundo, X, también está al frente de grandes compañías como SpaceX, entre otras.

No obstante, más allá de su faceta como empresario tecnológico, el magnate suele pronunciarse sobre diversos temas que considera relevantes, en especial aquellos relacionados con la coyuntura internacional. En esta ocasión, no dudó en reaccionar a la nueva alianza estratégica anunciada por Google y Apple.

Según se ha dado a conocer, ambas compañías cerraron un acuerdo plurianual mediante el cual Apple basará sus modelos fundacionales en la tecnología de inteligencia artificial Gemini y en la infraestructura en la nube de Google. El objetivo es fortalecer Apple Intelligence y lanzar, en 2026, una versión renovada y más inteligente de Siri.

La alianza busca fortalecer Apple Intelligence y permitir el lanzamiento de una versión renovada y más avanzada de Siri en 2026. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Tras evaluar distintas alternativas, Apple habría elegido a Google por ofrecer la base tecnológica más sólida. Gracias a esta colaboración, los usuarios podrán acceder a nuevas funciones inteligentes y a un asistente de voz más personalizado, capaz de integrarse de forma más profunda con las aplicaciones y de comprender mejor el lenguaje natural. Todo ello, según Apple, manteniendo sus estándares de privacidad mediante su infraestructura de Private Cloud Compute.

Irán declara guerra a Elon Musk: anuncian medidas contra las personas que utilizan el internet de Starlink

Sin embargo, Musk no se quedó callado. Fue a través de la red social X donde Google anunció oficialmente el acuerdo con el siguiente mensaje: “Apple y Google han iniciado una colaboración plurianual que basará la próxima generación de Modelos de la Fundación Apple en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google. Estos modelos impulsarán las futuras funciones de Apple Intelligence, incluyendo una Siri más personalizada que llegará este año”.

Ante esta publicación, el empresario respondió: “Esto parece una concentración irrazonable de poder para Google, dado que también tienen Android y Chrome”.

Por ahora no se conocen más detalles sobre el acuerdo. No obstante, Apple promete ofrecer nuevas experiencias a los usuarios, con funciones inteligentes más avanzadas y un Siri más contextual, capaz de entender el lenguaje natural, integrarse de forma profunda con las aplicaciones y facilitar el control del dispositivo mediante la voz.