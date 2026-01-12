Tecnología

Irán declara guerra a Elon Musk: anuncian medidas contra las personas que utilizan el internet de Starlink

Las fuerzas de seguridad confiscan equipos satelitales en medio de la censura digital.

La red de Elon Musk se convierte en un blanco de los operativos en viviendas.
El Gobierno de Irán endureció su ofensiva contra el acceso libre a la red y puso en la mira a quienes utilizan conexión satelital para evadir los bloqueos oficiales.

En medio de protestas internas y restricciones digitales, las autoridades comenzaron a detener ciudadanos y a confiscar equipos vinculados a un servicio de internet asociado al empresario Elon Musk, al que el régimen considera una amenaza directa a su control informativo.

Redadas, decomisos y detenciones en medio del apagón digital

De acuerdo con reportes recientes de medios internacionales y organizaciones activistas, las fuerzas de seguridad iraníes intensificaron los operativos casa por casa para localizar antenas de Starlink y dispositivos que permiten conectarse a la red sin pasar por los proveedores controlados por el Estado.

Estas acciones se producen mientras continúan las interrupciones masivas del servicio tradicional de internet y se mantienen manifestaciones contra el régimen.

Un medio reformista iraní con presencia en el exterior aseguró que varias personas han sido arrestadas tras ser señaladas como usuarias de esta tecnología satelital. Según esas denuncias, los operativos buscan eliminar uno de los pocos canales de comunicación que aún funcionan cuando el acceso digital es restringido por orden gubernamental.

Elon Musk le otorgó un beneficio temporal a loa población venezolana.
“Debido a que los bloqueadores están ampliamente distribuidos por todo el país, el nivel del servicio Starlink varía según la ubicación: algunas áreas tienen una conectividad relativamente mejor, otras mucho más deficiente”, comentó el portal de IranWire.

Activistas por la libertad en línea alertaron que por primera vez, el Gobierno iraní estaría logrando interferir este tipo de conexión, que hasta ahora había sido difícil de bloquear por completo.

Para muchos ciudadanos, esta red alternativa se había convertido en la única vía para comunicarse con el exterior y difundir información durante los momentos de mayor censura.

Donald Trump lanzó una fuerte amenaza para todos los países que hagan negocios con Irán

La batalla contra la conexión satelital y el cerco informativo

De acuerdo con CNN, Doug Madory, especialista en monitoreo de internet advirtio que las autoridades podrían estar aplicando nuevas estrategias para debilitar la señal de estas terminales, con el objetivo de aislar aún más al país.

Algunos usuarios han reportado fallas constantes, cortes intermitentes y una notable degradación del servicio, señales que apuntan a interferencias deliberadas.

Autoridades registran viviendas en su ofensiva contra la conexión satelital de Elon Musk.
Aunque Teherán ha prohibido oficialmente este sistema de conexión, analistas señalan que varios equipos han ingresado al país de forma clandestina, lo que explica su presencia pese a las restricciones. Esa situación habría llevado al régimen a pasar de la prohibición formal a una persecución directa contra quienes los utilizan.

Irán declara guerra a Elon Musk: anuncian medidas contra las personas que utilizan el internet de Starlink

