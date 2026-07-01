Andesco advierte que nuevo marco tarifario del acueducto elevaría las tarifas a los usuarios

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) expresó su preocupación por el proyecto de nuevo marco tarifario para el servicio de acueducto, al considerar que la propuesta podría traducirse en incrementos en las tarifas que pagan los usuarios y que fue elaborada sin un proceso suficiente de concertación con los actores del sector.

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El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, cuestionó la forma en que se ha adelantado la iniciativa y aseguró que da la impresión de que su implementación ya estaba definida antes de escuchar las observaciones de las empresas prestadoras del servicio.

Camilo Sánchez presidente de Andesco. Foto: VANESA LONDOÑO

“Parece que fuera una implementación de un proceso que ellos tenían ya planeado, pero sin escuchar realmente a las personas que estaban involucradas en el proceso“, afirmó Sánchez.

El dirigente gremial recordó que Andesco presentó oportunamente sus observaciones a través de un documento titulado La falsa ilusión de ordenar las tarifas de agua, en el que advirtió sobre los riesgos de utilizar el marco tarifario con un propósito distinto al que, según el gremio, le corresponde.

“Estábamos hablando de que aquí, por ideología, se había decidido que el marco tarifario tenía una función para tarifas, y los marcos tarifarios no estaban para eso“, señaló.

Sánchez explicó que el objetivo de un marco tarifario es establecer una metodología técnica que permita incorporar de manera adecuada los costos y las inversiones requeridas para garantizar la prestación eficiente del servicio, teniendo en cuenta las particularidades de cada empresa operadora.

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“Los marcos tarifarios tienen la función de hacer que se implementen todos los recursos necesarios y que se incorporen de la misma forma, pero cada empresa lo va a hacer de manera independiente“, indicó.

En ese sentido, enfatizó que no es posible aplicar un esquema uniforme para todos los prestadores, debido a que cada uno enfrenta condiciones operativas, costos e infraestructura diferentes.

“No todas las empresas van a tener el mismo valor, sino que será de manera diferente, porque cada una tiene una composición y componentes distintos“, explicó.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El presidente de Andesco insistió en que cualquier modificación al esquema tarifario debe construirse con criterios técnicos y mediante un diálogo amplio con los actores involucrados, para evitar impactos negativos sobre los usuarios y garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas de acueducto.

Finalmente, Sánchez respaldó las preocupaciones que han expresado varios mandatarios locales frente a la propuesta y pidió que esas observaciones sean tenidas en cuenta antes de adoptar una decisión definitiva sobre el nuevo marco tarifario.