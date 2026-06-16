Atención, usuarios: entra en vigencia la regulación que reduce drásticamente el cobro de los operadores móviles

A partir del próximo 17 de junio, millones de usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia comenzarán a beneficiarse de una nueva regulación que limitará significativamente los cobros por reconexión de líneas suspendidas por falta de pago.

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La medida fue expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y busca brindar un alivio económico a los consumidores, al establecer topes obligatorios para estos cargos.

Según informó la entidad, la nueva normativa permitirá reducciones de hasta el 97 % en comparación con algunas de las tarifas que actualmente cobran ciertos operadores de telefonía móvil en el país.

Comisión de Regulación de Comunicaciones Foto: Comisión de Regulación de Comunicaciones

La decisión responde a la necesidad de garantizar que los usuarios paguen únicamente por los costos reales y eficientes asociados al restablecimiento del servicio, evitando cobros excesivos o cargos adicionales que no correspondan a la operación técnica de reconexión.

La CRC explicó que, tras realizar estudios y análisis del mercado, encontró diferencias importantes entre los valores cobrados por las empresas de telecomunicaciones y los costos efectivos que implica reconectar una línea suspendida.

En muchos casos, los montos facturados a los usuarios superaban ampliamente los gastos necesarios para reactivar el servicio.

Con la entrada en vigor de esta regulación, las compañías deberán ajustar sus tarifas para cumplir con los nuevos límites establecidos por el regulador. De esta manera, cualquier cobro por reconexión deberá estar sustentado exclusivamente en los costos eficientes del proceso, sin incluir recargos ni conceptos adicionales.

La medida cobra especial relevancia en un contexto en el que los servicios móviles se han convertido en una herramienta esencial para la comunicación, el trabajo, la educación y el acceso a trámites digitales.

Para muchos hogares, especialmente aquellos con ingresos limitados, los costos asociados a la reconexión representaban una barrera para recuperar el servicio tras atravesar dificultades económicas temporales.

Tarifas operadores móviles. Foto: Adobe Stock

Expertos del sector consideran que la decisión fortalece la protección de los derechos de los usuarios y promueve una mayor transparencia en la relación entre operadores y consumidores. Asimismo, destacan que el nuevo esquema contribuirá a reducir cargas económicas innecesarias y facilitará la continuidad en el acceso a las telecomunicaciones.

Los usuarios que tengan sus líneas suspendidas por mora después del 17 de junio podrán verificar que los cobros aplicados por los operadores cumplan con los parámetros definidos por la CRC.

En caso de detectar irregularidades o valores superiores a los permitidos, tendrán la posibilidad de presentar reclamaciones ante las empresas prestadoras del servicio y, de ser necesario, acudir a las instancias de control correspondientes.