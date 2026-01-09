Economía

Golpe al bolsillo: Gobierno planea subir tarifas de energía para cubrir deuda en el Caribe

Serían varios los impactados con la decisión.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 1:28 p. m.
Impactaría el precio de los recibos. Esto es lo que muchos tendrían que pagar.
Impactaría el precio de los recibos. Esto es lo que muchos tendrían que pagar. Foto: agencia 123rf

El Gobierno Nacional anunció hace algunas horas la posibilidad de que se haga un ajuste en las tarifas de energía tanto para usuarios residenciales como para empresas. Esto con el fin de cubrir una parte de la deuda que actualmente tiene la empresa Air-E, que suministra energía eléctrica a la región Caribe.

Es importante recordar que la empresa está intervenida desde septiembre del 2024 tras una grave crisis financiera, marcada por deudas millonarias y también pérdidas operativas.

Torres de transmisión eléctrica, símbolo del aumento sostenido en las tarifas de energía que hoy ubican a Colombia como el país con la electricidad más costosa de la región.
Esta sería la nueva decisión del MinEnergía. Foto: Energy Master

El Ministerio de Minas y Energía consignó la propuesta en una resolución en la que aseguran que dicha situación financiera representa un grave riesgo para la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico en esta parte del país. Por ello, se hacen urgente las medidas regulatorias.

En el documento, se indica que la medida tiene por objeto propender por la confiabilidad, complementariedad y continuidad de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica ante los riesgos financieros del sector.

En una de las reglamentaciones se indica que la CREG, en un lapso no mayor a 6 meses, deberá reglamentar e implementar el esquema de confiabilidad para el sistema eléctrico interconectado nacional frente al riesgo sistémico.

La energía eléctrica es crucial para el desarrollo social y la calidad de vida, mejorando la seguridad, la educación y la salud, y facilitando la comunicación y la digitalización integral de la sociedad.
Esta sería la nueva decisión del MinEnergía. Foto: Getty Images

“La CREG podrá considerar esquemas de liquidación por la energía suministrada en el SIN a los usuarios y la valoración de una potencial materialización de dicho riesgo de tal forma que la reglamentación de las medidas adoptadas propenda por mantener el abastecimiento de la demanda eléctrica de los usuarios del SIN”, indica.

El ajuste en el Sistema Interconectado Nacional tendría un impacto estimado de alrededor de 1.200 pesos mensuales en la factura de usuarios residenciales, mientras para las grandes empresas el efecto podría ser cercano a los 40 millones de pesos mensuales.

El Gobierno buscaría recaudar cerca de 2,5 billones de pesos para el pago de la deuda de la empresa, pues sin esta intervención la compañía se podría acercar fuertemente a la insolvencia, lo que afectaría directamente el suministro en el Caribe.

Mantenimiento de redes eléctricas de Emcali, Planta Puerto Mallarino.
Esta sería la nueva decisión del MinEnergía. Foto: Aymer Andrés Álvarez

