EE. UU. emitió una licencia que permite negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Estas son las condiciones

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una licencia general, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que regula ciertas transacciones relacionadas con Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) dentro del marco de las sanciones impuestas a este país.

Esta licencia establece qué operaciones están permitidas bajo condiciones específicas, a pesar de las restricciones generales vigentes.

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En primer lugar, la licencia autoriza determinadas transacciones que, en circunstancias normales, estarían prohibidas por órdenes ejecutivas anteriores. Estas operaciones pueden ser realizadas por entidades estadounidenses establecidas, siempre que se cumplan requisitos clave.

Por ejemplo, se exige que los contratos se rijan por la legislación estadounidense y que cualquier disputa legal se resuelva dentro de Estados Unidos.

El departamento del Tesoro emitió un comunicado en las últimas horas. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Además, los pagos a personas bloqueadas no pueden hacerse libremente, sino que deben dirigirse a fondos especiales controlados por el gobierno estadounidense, conocidos como Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero.

El documento también aclara qué se entiende por “entidad estadounidense establecida”, limitándolo a aquellas organizaciones constituidas bajo leyes estadounidenses antes de una fecha concreta (29 de enero de 2025). Esto delimita quién puede beneficiarse de las autorizaciones otorgadas.

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En un segundo apartado, se amplía la autorización a ciertas transacciones que involucren al Gobierno de Venezuela, siempre que sean necesarias para ejecutar las actividades previamente permitidas. Sin embargo, se mantienen las mismas restricciones en cuanto a los pagos a personas bloqueadas, reforzando el control financiero sobre estos flujos.

Por otro lado, la licencia establece claramente una serie de prohibiciones.

No se permiten operaciones relacionadas con deuda o bonos del gobierno venezolano o de PdVSA que ya estén restringidas por otras normativas.

Trabajadores de la Empresa Petrolera Estatal de Venezuela, Compañía Venezolana de Petróleo SA (PDVSA), caminan cerca de unas válvulas de flujo en una plataforma petrolera. (El crédito de la foto debe ser José Bula Urrutia / Eyepix Group/Future Publishing vía Getty Images) Foto: Future Publishing via Getty Imag

Tampoco se autorizan acciones legales que impliquen la transferencia de activos bloqueados, ni transacciones con personas o entidades incluidas en la lista de sancionados, salvo excepciones específicas para PdVSA.

Asimismo, se prohíben condiciones de pago consideradas irregulares, como el uso de oro, canjes de deuda o criptomonedas vinculadas al gobierno venezolano, como el petro.

Venezuela produjo en febrero cerca de un millón de barriles diarios (b/d), según el último informe de la OPEP, todavía muy lejos de su pico de 3 millones b/d a comienzos de siglo.

Chevron es la única petrolera estadounidense que funciona en Venezuela. (Photo by Robyn Beck / AFP) Foto: AFP

Estados Unidos afirma administrar el petróleo venezolano y ha otorgado permisos a seis multinacionales para operar en el país caribeño pese a las sanciones.

La consultora Ecoanalítica estima que esta reactivación eleve la producción a 1,3 millones b/d en 2026 y a 1,5 millones b/d el año siguiente.