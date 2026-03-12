Venezuela firma un “acuerdo estratégico” con Repsol y la Italiana Eni para ampliar proyecto gasífero

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó un convenio con la española Repsol y la Italiana Eni para ampliar un proyecto gasífero en el que ambas empresas participan desde 2009.

El acuerdo será amparado por la reforma petrolera que Delcy Rodríguez impulsó bajo presión de Estados Unidos después de la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

La reforma abre las puertas al capital privado y reduce el control oficial de la industria desde su estatización en 1976, y que fue ampliado bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.

El acuerdo con Repsol y Eni “no solamente garantiza el abastecimiento de gas a nuestro país para el desarrollo nacional, para el consumo doméstico, sino que también va a permitir ampliación para la exportación”, explicó Rodríguez sin mencionar detalles de producción o inversión.

“Cuenten con Venezuela para seguir abundando en proyectos futuros y que se traduzcan en beneficios compartidos para nuestros países”, agregó la mandataria desde Caracas en un acto transmitido por la televisora estatal.

El convenio será ejecutado por la empresa Cardón IV, con participación de Repsol, Eni y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La presidenta (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, formalizó la firma de acuerdos con las empresas europeas Repsol y Eni, destinados a potenciar el proyecto Cardón IV. Foto: x/@madeleintlSUR

La compañía opera en el enorme yacimiento gasífero de Perla, ubicado en el Golfo de Venezuela, uno de los más grandes de la región con una capacidad estimada de 580 millones de pies cúbicos de gas al día, según datos de Repsol.

La semana pasada Venezuela firmó otro convenio convenio con la británica Shell.

A este respecto, Delcy Rodríguez dijoo que le “contenta mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron espalda a nuestro pueblo”.

“El producto de este trabajo conjunto, con este acuerdo que hemos firmado, no solamente garantiza el abastecimiento de gas a nuestro país, para el desarrollo nacional y el consumo doméstico, sino que también va a permitir ampliación para la exportación, y que Venezuela siga la ruta de convertirse en un país exportador de gas”, dijo Rodríguez.

Venezuela es un país fundamentalmente petrolero al contar con las reservas comprobadas de crudo más grandes del mundo, pero también quiere robustecer su producción de gas.

La industria energética venezolana está restringida por un embargo de Estados Unidos desde 2019, pero en las últimas semanas el Tesoro emitió licencias a las multinacionales Shell, Maurel&Prom, Repsol, Eni, BP y Chevron para operar en Venezuela.

Repsol es una de las empresas que operan en Venezuela Foto: LightRocket via Getty Images

En paralelo los secretarios estadounidenses de Interior, Doug Burgum, y de Energía, Chris Wright, han visitado Venezuela para impulsar la reapertura energética del país.

El Parlamento trabaja además en la aprobación de una nueva ley de minas afín a capitales privados.