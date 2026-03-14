Economía

Edwin Palma confirma que se reunirá con el gobierno de Estados Unidos para pedir el levantamiento de sanciones a Venezuela

El ministro compartió detalles de la reunión con funcionarios de Venezuela para continuar con la conversación estratégica para la seguridad energética de la región.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de marzo de 2026, 8:00 p. m.
Edwin Palma entregó detalles de la reunión con funcionarios de Venezuela.
Edwin Palma entregó detalles de la reunión con funcionarios de Venezuela. Foto: X: @PalmaEdwin

El ministro de Minas, Edwin Palma, se pronunció por medio de su cuenta de X, sobre los detalles del encuentro que se registró a lo largo del viernes, 13 de marzo, con personal venezolano y representantes de las empresas del sector energético de las dos naciones, con el objetivo de seguir desarrollando estrategias en materia de energía y gas.

Anuncian proceso de integración energética tras reunión entre Edwin Palma y la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez

Palma citó una publicación del presidente, Gustavo Petro, el cual calificó la reunión como “supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela”.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, anunció avances en materia energética en las reuniones con Venezuela. Foto: Ministerio de Minas

El líder de la cartera señaló que, en materia energética, la agenda con Venezuela se intensificó en las reuniones sostenidas en la tarde de ayer.

“Avanzamos en una conversación estratégica que puede transformar la seguridad energética de la región y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para Colombia”, destacó Palma.

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Frente a la arista de gas natural, el ministro señaló que PDVSA tiene la intención de terminar los contratos vigentes con Ecopetrol por algunas condiciones comerciales, pero se tendría la voluntad de las dos partes para negociar a lo largo del próximo año. Junto a esto, destacó que el próximo lunes se tendrá una reunión con el gobierno de Estados Unidos para solicitar el levantamiento de sanciones a Venezuela.

Los conflictos en el planeta, como el de Israel y Hamás, problemas en la oferta de hidrocarburos y las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a países productores como Rusia y las que vengan en el caso de Venezuela, empujan los precios.
Venezuela cuenta con diversas sanciones a sus empresas del sector energético. Foto: juan carlos sierra-semana

“En materia de gas natural, aunque PDVSA manifestó la intención de terminar el contrato vigente con Ecopetrol por condiciones comerciales que hoy no permiten recuperar las inversiones necesarias para rehabilitar el gasoducto Antonio Ricaurte, existe voluntad política de ambas empresas para revisar el acuerdo el próximo año en precios y tiempos. Para avanzar en esa dirección necesitamos levantar sanciones que permitan restablecer plenamente las relaciones comerciales; por eso tendremos una reunión con el gobierno de Estados Unidos el próximo lunes”, señaló Palma en su cuenta de X.

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Por último, Palma se refirió a diversos proyectos que se adelantarían en coordinación de las dos naciones y que buscarían mejorar las condiciones energéticas del país y la región.

“Conversamos igualmente sobre la posibilidad de reanudar la exportación de energía desde Venezuela hacia Puerto Carreño (Vichada), una región históricamente olvidada que quedó a oscuras tras la decisión del gobierno de Duque de desconectar esta interconexión y dejar además una deuda pendiente. Ese cierre obligó a miles de familias a depender de generación con diésel, con altos costos para los usuarios y mayores subsidios del Estado. Confiamos en poder dar pronto buenas noticias a esa región del país”, concluyó Palma.