Luto en el automovilismo mundial: murió importante expiloto de Fórmula 1 en Ferrari y McLaren

A sus 84 años, se conoció la noticia sobre el corredor italiano que estuvo en la máxima categoría desde 1968, hasta 1973.

Redacción Deportes
6 de noviembre de 2025, 6:25 p. m.
Andrea De Adamich (centro) celebra una victoria en su época como piloto.
Andrea De Adamich (centro) celebra una victoria en su época como piloto. | Foto: Getty Images

Este jueves, 6 de noviembre, el automovilismo mundial lamentó el fallecimiento a los 84 años de Andrea De Adamich, expiloto de Fórmula 1.

Su etapa de mayor reconocimiento la tuvo entre la década de 1960, a 1970, cuando emergió como uno de los talentos de mayor relevancia en Italia.

Andrea de Adamich entrando al auto para afrontar una carrera en Europa
Andrea de Adamich entrando al auto para afrontar una carrera en Europa | Foto: Universal Images Group via Getty

Desde el año mencionado fue progresando en su carrera. Pasó por la Fórmula 3 en 1965, hasta ganar un lugar en la máxima categoría en 1968.

Después de producirse el estreno en el año mencionado vinieron cinco campañas ininterrumpidas en F1 que le sirvieron para la consolidación total.

Fueron un total de 34 Grandes Premios en la Fórmula 1 para el italiano, hasta que llegó el siniestro que cambió por completo su carrera.

Accidente que afectó su carrera

Aunque su trayectoria pudo haber sido más relevante en el mundo de los autos, un accidente en 1973 cambió la vida de De Adamich para siempre.

En medio de un día de pruebas en el circuito de Silverstone, se dio una colisión múltiples carros, entre los que estuvo el Brabham que manejaba el nacido en Trieste, Italia.

Vida de Andrea De Adamich cambió radicalmente tras el accidente que sufrió en 1973
Vida de Andrea De Adamich cambió radicalmente tras el accidente que sufrió en 1973 | Foto: Getty Images

Según lo indican los reportes de esa época, el corredor estuvo más de una hora atrapado en su automóvil hasta que pudieron auxiliarlo para sacarlo de allí.

A nivel físico las implicaciones que tuvo este incidente fueron numerosas. De Adamich sufrió fracturas en ambas piernas y graves lesiones musculares.

Después de esta situación, la decisión tomada por el italiano fue dejar la práctica del automovilismo de manera definitiva, y en su lugar, se decidió por ser comentarista del mundo motor.

Dejó huella en medios de comunicación

De Adamich pasó de maniobrar un timón, a hacerse cargo de un micrófono y allí también fue relevante para su país, Italia.

Fue tal el legado que dejó en los medios tras su retiro de las pistas, que para 2022 el Gobierno italiano le reconoció como Comendador de la Orden del Mérito de la República Italiana.

Su escudería lo despidió

El legado del mencionado corredor fue bastante amplio, lo que significó tras saberse de su deceso que se produjeran mensajes de condolencias para la familia Adamich.

En redes sociales alojó la escudería que el piloto fundó un sentido mensaje, junto a una foto con la que rindió tributo al excorredor.

“Todos los que formamos parte de la Scuderia de Adamich, junto con la familia de Adamich, anunciamos con inmenso dolor y nuestras más sentidas condolencias el fallecimiento de Andrea, su creador, fundador y alma deportiva".

