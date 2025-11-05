Renault subastará verdaderas joyas de su colección: confirmó fecha para poder comprar desde clásicos hasta carros de Fórmula 1

Una de las marcas de carros más reconocidas en el mundo es la francesa Renault, no solo por los vehículos de calle que produce para todo el mundo, sino porque ha tenido una destacada participación en importantes eventos automovilísticos que dan fe de la calidad de sus máquinas y de su importante peso histórico.

Este Renault Type D de 1902 hará parte de los ejemplares que Renault pondrá en exhibición. | Foto: Renault / API / © Peter Singhof pour Artcurial Motorcars

La firma del rombo ha sido, además, uno de los motores de la economía y el desarrollo francés desde hace 125 años y, como era de esperarse, posee una amplia colección de vehículos históricos que certifican y mantienen vivo el camino que ha recorrido la compañía a lo largo de más de un siglo de existencia.

Pues bien, Renault confirmó que estos autos y algunos objetos de colección se reunirán a partir de 2027 en un nuevo centro de exposiciones en Flins-sur-Seine, cerca de París. Este espacio único, abierto a todo el público, dará vida por primera vez al legado de Renault y permitirá explorar los 125 años de historia de la marca.

Como parte de este proyecto para crear una espectacular vitrina que reúna todas sus colecciones en un solo lugar, Renault está reorganizando su colección de vehículos históricos para conservar 600 modelos icónicos y únicos fabricados desde 1898.

La marca también confirmó que venderá algunos vehículos de los que posee varios ejemplares (dos o tres), asegurándose al mismo tiempo de conservar al menos un ejemplar de cada modelo de sus 125 años de historia.

Esta subasta única tendrá lugar el 7 de diciembre de 2025 en el histórico emplazamiento de Flins-sur-Seine, a tan solo 40 kilómetros de París.

La venta incluirá alrededor de cien coches históricos, de entre los más de 800 que actualmente forman parte de la colección Renault, así como una selección de aproximadamente cien objetos, entre los que se incluyen maquetas, uniformes de piloto y otros artículos diversos. Más del 90 % de los lotes se ofrecerán sin precio de reserva, brindando a los entusiastas la oportunidad de adquirir piezas excepcionales.

Renault exhibirá modelos únicos de su historia, entre ellos el Fórmula 1 RE30 | Foto: Renault / API

¿Qué carros icónicos vendrá Renault en esta subasta?

Los 100 modelos que componen la selección ilustran todas las facetas de la historia de Renault

Modelos icónicos

Se trata de un viaje al pasado con un Type D de 1901, que aún funciona, o un singular autobús de 1933. Los talleres de la colección también presentarán réplicas del Type A de 1898, tanto en versión de combustión interna como eléctrica, construidas por el equipo de la colección en una edición limitada para el centenario de la marca en 1998.

Automovilismo y Fórmula 1

Como pionera de los motores turboalimentados en la Fórmula 1, Renault Sport dejó su huella en esta disciplina al asumir uno de los retos tecnológicos más audaces del automovilismo. Ya en 1977, el primer monoplaza de F1 turboalimentado, el célebre RS01, revolucionó el panorama, abriendo paso a una década de grandes innovaciones. Tras un comienzo difícil, la perseverancia de Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux, Alain Prost y todo el equipo Renault Sport dio sus frutos en 1979, cuando Jean-Pierre Jabouille logró la primera victoria para un F1 turboalimentado en Dijon, un hito histórico que inspiraría a todos los demás fabricantes.

Algunos de los monoplazas de F1 se presentarán con sus cuadernos técnicos originales, documentos únicos que dan cuenta del trabajo de los ingenieros de Viry-Châtillon. Entre 1977 y 1985, Renault compitió en 123 Grandes Premios, logrando 15 victorias y 31 poles: una aventura pionera cuya audaz visión sigue inspirando a la marca y al mundo del automovilismo.

Campeonatos de resistencia

El icónico Alpine A442, símbolo de las 24 Horas de Le Mans, se presentará en su versión chasis 0, la primera de su estirpe.

Pilotado por los mejores pilotos de la época, dejó huella en Imola y Nürburgring en 1975 y en Le Mans en 1977. Desde entonces, ha permanecido en la colección Renault y hoy luce una decoración similar a la que llevó en las pruebas de alta velocidad del circuito de Columbus en noviembre de 1977.

Rally

Iconos de esta disciplina, el prototipo Maxi Turbo 5 B0 y el Renault 5 GT Turbo Bandama evocan los éxitos de Renault en los rallies. Un vehículo de excepcional autenticidad, que aún conserva restos de la tierra roja de Bandama, un vibrante recuerdo del Campeonato del Mundo con Alain Oreille.

Clásicos de Renault

La subasta también rinde homenaje a modelos populares e icónicos, desde el 4CV hasta el R5 Police, el Floride “Disney” y el Clio Williams.

El Renault 5 Police será uno de los animadores de esta subasta. | Foto: Renault / API / © Peter Singhof pour Artcurial Motorcars

Restaurados (en el caso del 4CV) o mantenidos en magníficas condiciones originales (en el caso del Clio Williams), algunos de estos coches se ofrecerán con documentos de matriculación, una oportunidad única para adquirir un pedazo de historia directamente del fabricante.

Alpine, la cereza del pastel