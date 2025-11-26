Deportes
Estas son las cuentas de Norris, Piastri y Verstappen para ser campeones de la Fórmula 1
La máxima categoría del automovilismo afronta sus últimas dos pruebas.
Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas
La Fórmula 1 entra en su etapa final. Los grandes premios de Qatar y Abu Dabi marcarán el destino del campeonato mundial de pilotos. Tres pilotos de dos escuderías diferentes se disputan el máximo galardón de uno de los deportes más seguidos a nivel mundial.
Tras la doble descalificación de los pilotos de McLaren en el circuito de Las Vegas, la puntuación del campeonato mundial sufrió una reforma drástica.
Lando Norris, de McLaren, está en el primer lugar de la clasificación con 390 puntos, seguido por su compañero Oscar Piastri y Max Verstappen, de Red Bull, ambos con 366 puntos obtenidos a lo largo del año.Con solo dos grandes premios en disputa y una carrera sprint, el máximo de puntos que pueden obtener los aspirantes al título es 58 unidades.
Opciones de Lando Norris
El británico puede coronarse campeón este próximo fin de semana si se hace con la victoria en la carrera y logra quedar entre los seis primeros lugares en la carrera sprint. Además, si se diera un empate con otro de sus contendientes, se alzaría con el triunfo debido a los criterios de desempate que se rigen por el mayor número de victorias o de segundos lugares a lo largo del presente año.
Oscar Piastri, por su parte, ha caído en la clasificación de pilotos tras iniciar el año de una manera sólida y tener prácticamente sentenciado su mundial en la primera parte del año.El australiano solo podría quedarse con el título si se impone en las dos carreras restantes y si gana el formato sprint. De esta manera se haría inalcanzable, arrebatándole el título a su compañero de equipo en la última válida del campeonato mundial de pilotos.
Max Verstappen intentará un campeonato épico
Hace algunos meses, el piloto neerlandés se encontraba a más de 100 puntos de sus competidores. Sin embargo, una serie de combinaciones entre resultados deportivos y sanciones impuestas a los de McLaren lo sitúan a solo 24 unidades del líder de la competencia.
El hombre de Red Bull comparte el mismo escenario que Piastri, en el cual solo podría coronarse si logra ganar todas las carreras restantes del calendario.
Verstappen se ha impuesto en los últimos 4 campeonatos mundiales, siendo el más recordado el del año 2021, cuando, en la última vuelta de Abu Dabi, se impuso al siete veces campeón de la categoría, Lewis Hamilton.