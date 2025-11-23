Fórmula 1: Verstappen ganó en Las Vegas y el título sigue en juego

A falta de dos carreras, el Mundial de Fórmula 1 sigue en disputa tras el triunfo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Las Vegas, carrera en la que los dos pilotos de McLaren fueron descalificados por irregularidades en sus monoplazas.

Tras esta decisión de los comisarios, el británico Lando Norris, que tras su segundo puesto en Las Vegas afrontaba las dos últimas carreras con 30 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y 42 sobre Verstappen, ve su margen reducido a 24 puntos con respecto a sus dos rivales, cuando quedan un máximo de 58 unidades en disputa.

Pese a la sanción, Norris podría proclamarse campeón del mundo la próxima semana en Catar si termina el fin de semana con dos puntos más que Verstappen y Piastri. De lo contrario, todo se decidirá en Abu Dabi a principios de diciembre.

En un comunicado, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) explicó que tras la carrera “los comisarios encontraron que el desgaste del patín trasero en ambos McLaren MCL39 estaba por debajo del grosor mínimo de 9 mm”, por lo que ambos pilotos fueron descalificados.

La instancia mundial que rige el automovilismo precisó que “la infracción fue no intencional y que no hubo intento deliberado de eludir las regulaciones” por parte de McLaren.

El gran beneficiado de la descalificación de los McLaren es Verstappen, que ahora ve relanzadas sus opciones de conquistar un quinto campeonato consecutivo tras imponerse en Las Vegas con una amplia distancia de 20.741 segundos de ventaja sobre Norris.

“Demasiado agresivo”

La carrera ya se torció para Norris desde la primera curva, cuando dejó escapar la pole position.

Max Verstappen había lamentado las condiciones climáticas en Las Vegas, que le impidieron realizar una mejor clasificación en la penúltima carrera de la Fórmula 1. /Foto Patrick T. Fallon / AFP) | Foto: AFP

El piloto de McLaren se pasó de frenada y permitió que lo adelantaran tanto Verstappen como George Russell, de Mercedes.

Norris superó después a su compatriota Russell, quien acabó completando el podio con el tercer lugar, pero no encontró resquicios para alcanzar a Verstappen bajo los neones de la célebre avenida de los casinos.

“Cometí el error en la primera curva”, señaló el británico. “Hay que ser agresivo en la primera curva, pero fui demasiado agresivo y lo pagué”.

Piastri, de su lado, sigue sin levantar cabeza al ser superado por su compañero de garaje por séptimo fin de semana consecutivo y vio cómo sus sueños de título se alejaron de forma casi definitiva.

Colapinto, “frustrado”

Admitiendo que sus opciones al título son escasas, Verstappen se rebeló el sábado a la eliminación anticipada con otra clase magistral, en el mismo escenario donde el año pasado celebró su cuarto título mundial consecutivo.

En las dos noches anteriores, el neerlandés había sido superado en los ensayos y la clasificación por los McLaren, que se adaptaron mejor a las condiciones de frío y humedad.

Este sábado, alejada ya la lluvia del desierto de Nevada, Verstappen impuso su talento sobre el trazado seco, comenzando por el adelantamiento inicial, en el que contuvo el movimiento de Norris para bloquearlo.

El tetracampeón mundial conservó la punta de la carrera durante el resto de las 50 vueltas hasta celebrar su sexta victoria de la temporada y 69º de su carrera.

El argentino Franco Colapinto, al volante de su Alpine, volvió a quedarse sin puntos al finalizar en el decimoséptimo puesto.

“Una carrera frustrante, fui muy lento toda la carrera, tenía cero grip”, lamentó un autocrítico Colapinto. “Fue un desastre hoy el auto, no podía acelerar, no podía doblar con frenos y combinar en la entrada, porque se corría”.

Muchos VIP en el circuito

De su lado, el brasileño Gabriel Bortoleto, de Sauber, fue considerado responsable de una colisión en la primera vuelta con el canadiense Lance Stroll y recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla para la carrera de Catar del próximo fin de semana.

Los españoles Carlos Sainz Jr. y Fernando Alonso, de Williams y Aston Martin, acabaron en la séptima y decimotercera casilla.

Numerosas personalidades acudieron a la tercera edición del Gran Premio de Las Vegas, donde la Fórmula 1 estuvo cuatro décadas ausente hasta su regreso en 2023.

Estrellas de la música, como Beyoncé y Jay-Z, y del cine, como Ben Affleck, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas y Al Pacino, no se perdieron esta cita con un deporte cuya popularidad se ha disparado en los últimos años en Estados Unidos.