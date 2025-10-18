Max Verstappen (Red Bull) se hizo este sábado, 18 de octubre, con la primera posición de la parrilla para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en una jornada en la que ya había triunfado en la carrera esprint.

El tetracampeón mundial tendrá el domingo la oportunidad de seguir recortando terreno en la clasificación general a los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, que vivieron un inicio de fin de semana de pesadilla en Austin (Texas).

Max Verstappen en acción durante el Gran Premio de los Estados Unidos 2025. | Foto: Getty Images

Piastri y Norris, los primeros clasificados del Mundial, tuvieron que abandonar en la primera vuelta del esprint al colisionar entre ellos.

Sus mecánicos consiguieron reparar los autos a tiempo para la sesión de clasificación, pero McLaren se tuvo que conformar con un segundo lugar que Norris rescató en el último instante.

Piastri, en cambio, tendrá que remontar desde la sexta posición para proteger lo que pueda de su actual ventaja de 22 puntos sobre Norris y de 55 sobre Verstappen.

“Estoy contento con la segunda posición, podría haber sido peor”, reconoció Norris. “Hoy no había posibilidad de conseguir la pole. Mi plan para mañana es no ser golpeado”.

“Fue una buena clasificación. En cada segmento el auto fue muy fuerte”, dijo Verstappen tras lograr la pole número 47 de su carrera.

“Hacía mucho calor, también hay vientos muy fuertes. No pudimos hacer nuestra última vuelta (...) pero afortunadamente no la necesitábamos”, señaló Mad Max.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue la sorpresa agradable de la sesión al concluir en el tercer lugar, con los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) ocupando la cuarta y la quinta plaza.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el noveno y décimo mejor tiempo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue eliminado en el segundo sector de la clasificación y partirá el domingo desde el decimoquinto lugar, uno por delante del brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber).

Hora y canal del GP de Estados Unidos

Gp de Estados Unidos

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Disney+

Clasificación general 2025 de la F1

Oscar Piastri (McLaren) — 336 pts

Lando Norris (McLaren) — 314 pts

Max Verstappen (Red Bull) — 273 pts

George Russell (Mercedes) — 237 pts

Charles Leclerc (Ferrari) — 173 pts

Lewis Hamilton (Ferrari) — 125 pts

Kimi Antonelli (Mercedes) — 88 pts

Alexander Albon — 70 pts

Isack Hadjar — 39 pts

Nico Hülkenberg — 37 pts

Dominó también el sprint

El neerlandés venció este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y recortó terreno en la clasificación general a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, que abandonaron en la primera vuelta.

Max Verstappen celebró su primer lugar para la clasificación de la carrera al sprint. | Foto: Getty Images

El australiano Piastri, líder del Mundial, fue golpeado en la primera curva por el alemán Nico Hülkenberg y terminó colisionando contra el británico Norris en la caótica salida en Austin (Texas).

Verstappen, que partió desde la pole, dominó la prueba de principio a fin y el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr (Aston Martin) lo acompañaron en el podio.