Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de Estados Unidos; alerta por calor activa protocolo especial de la FIA

Este fin de semana se desarrollará el Gran Premio de Estados Unidos, en la previa del mismo se anunció la entrada del protocolo de la FIA contra el calor extremo que se pueda presentar en la pista.

“Según lo establecido en el Artículo 26.19 del Reglamento Deportivo, la organización ha determinado que el índice de calor podría superar los 31 grados centígrados durante la carrera Sprint o el Gran Premio principal, motivo suficiente para activar el protocolo de seguridad correspondiente”, expresó la FIA en un comunicado.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc de Mónaco realiza una curva durante una sesión de práctica para la carrera de autos del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno en el Circuito de las Américas. | Foto: AP

Actualidad del mundial de pilotos

El español Carlos Sainz mantuvo este jueves sus críticas a la cobertura televisiva del Gran Premio de Fórmula 1 en Singapur de este mes y añadió que no le impresionó la reacción mundial exagerada y “viral” que suscitaron sus comentarios.

El piloto de Williams, de 31 años, afirmó que no había sido su intención ofender a nadie al señalar que se había prestado demasiada atención a las celebridades y las novias de los dueños del volante en detrimento de la carrera del 5 de octubre.

“Mis comentarios se sacaron un poco de contexto”, dijo antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana en Austin, Texas.

“El hecho de que mencionara a las novias, o a las WAG (sigla de esposas y novias en inglés), o como quieran llamarlas, le dio un poco de sabor al comentario y se hizo más viral en todo el mundo”, sostuvo.

“En Singapur, la cadena no hizo un buen trabajo. Quiero decir que hay otras carreras en las que hacen un trabajo increíble y nos muestran cosas, cosas increíbles y la acción en la pista, pero en Singapur no fue así”, añadió. Los comentarios de Sainz se publicaron ampliamente tras la carrera de Singapur.

Un portavoz de la Fórmula Uno respondió a las observaciones de Sainz defendiendo la cobertura televisiva de este deporte y afirmó que buscaban equilibrar los momentos importantes con las reacciones de las gradas, los invitados de alto perfil y las localizaciones.

Sainz ha estado en buena forma con Williams en las últimas carreras y se abrió paso hasta terminar décimo luego de haber arrancado en la decimoctava posición en la parrilla de Singapur.

El piloto de Red Bull Max Verstappen, de Países Bajos, realiza una curva durante una sesión de clasificación para la carrera automovilística del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno en el Circuito de las Américas, el viernes 20 de octubre de 2024, en Austin, Texas. (Foto AP/Eric Gay) | Foto: AP

“Se perdieron demasiada acción en la pista, pero eso no significa que sea una crítica hacia ellos o hacia la forma en que hacen su trabajo”, dijo. “Es una pena que en un circuito en el que es tan difícil adelantar se perdieran tantas batallas en pista”.

“Espero que no se lo hayan tomado como algo personal ni se lo hayan tomado a mal, porque solo era una simple crítica a Singapur, que no estuvo a la altura”, añadió.

Hora y canal para ver el Gran Premio

Viernes 17 de octubre

Práctica #1

12:30 p. m. (COL) por Disney+.

Clasificación carrera Sprint

04:30 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint

11:55 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

04:00 p. m. (COL) por Disney+.

Domingo 19 de octubre

Carrera

02:00 p. m. (COL) por Disney+.