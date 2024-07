En video, el momento exacto en que Darwin Núñez intentó lanzar una silla a hinchas de la Selección Colombia

En otras imágenes se pudo observar a Núñez intentando lanzar una silla a los hinchas de la Selección Colombia que estaban en la tribuna. En varios videos que circulan en redes sociales se aprecia a los fanáticos gritándole varias cosas al delantero uruguayo, quien no dudó en ir a intentar atacarlos.

Sin embargo, en el momento en que Núñez amenazaba con lanzar la silla a los hinchas, una persona trató de impedirlo y la silla finalmente no terminó golpeando a ningún hincha.

“Tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con un bebé chiquito recién nacido. Un desastre todo. No había ni un solo policía, cayeron a la media hora . Un desastre todo y nosotros ahí dando la cara por los nuestros ”, dijo Giménez en declaraciones televisivas luego de concluir el partido entre Colombia y Uruguay.

Vale mencionar que Uruguay tuvo extraordinarias ocasiones en los pies de Darwin Núñez, pero el goleador del Liverpool no tuvo puntería en el 17 tras un hermoso pase de Federico Valverde, en el 21 en una jugada individual y en el 28 luego de un centro de Maximiliano Araújo.

Ahora, Uruguay, de buena campaña en el torneo, tendrá que conformarse con disputar el partido por el tercer puesto ante Canadá, el sábado nuevamente en el Bank of America Stadium de Charlotte (Carolina de Norte).

“Uruguay estaba claramente en condiciones de ganar este partido si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel y a mí me toca administrar el equipo que desde mi punto de vista era superior desde las individualidades (...) Yo me hago especialmente responsable por no haber conseguido, teniendo jugadores aptos para hacerlo, establecer una ventaja”, dijo Bielsa.