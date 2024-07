Habla familiar que estuvo en pelea de la grada de Colombia vs. Uruguay: ¿Por qué terminaron hinchas contra jugadores? “me agarraron”

En entrevista con Minuto1, de Uruguay, Luis Gómez, el suegro de Maximiliano Araújo, uno de los futbolistas de la selección uruguaya, aseguró: “A mí me agarraron entre tres (policías) y me ayudó mi hija, mi otra hija y mi señora para que no me llevaran y, como pude, me zafé. A otro compatriota también le pasó lo mismo”.