Juez de la final de la Copa América 2024 esta vez sí vio el VAR: echó decisión atrás y fue aplaudido

En medio de una nueva decisión discutida estuvo el árbitro que le pitó hace un año a Colombia vs. Argentina en Estados Unidos.

Redacción Deportes
13 de agosto de 2025, 2:24 a. m.
Raphael Claus sacó roja, pero luego dio reversa a su decisión en el Peñarol vs. Racing
Raphael Claus sacó roja, pero luego dio reversa a su decisión en el Peñarol vs. Racing | Foto: Captura de pantalla de @SC_ESPN

Raphael Claus será un nombre que estará en la retina del aficionado colombiano por lo sucedido en la final de Copa América 2024.

En dicho duelo de la final ante Argentina, el colegiado pudo haber ido al VAR para la revisión de dos posibles penales en favor de Colombia.

Raphael Claus, juez que le pitó a Colombia en Copa América sigue en polémicas
Raphael Claus, juez que le pitó a Colombia en la final de Copa América | Foto: Getty Images

Es la hora y el día en que Conmebol no ha sacado los audios para saber cuál fue la decisión de la terna arbitral, lo que llena de indignación al país.

Claus, por su parte, ha seguido de manera normal con su profesión en los diferentes torneos de Sudamérica.

Claus reversó decisión por el VAR

Esta vez se le vio protagonizar una nueva acción que pudo haber acabado en polémica de no haber atendido al Video Assistant Referee.

En medio del duelo que jugaron Peñarol, de Uruguay, y Racing de Avellaneda, de Argentina, el árbitro se apresuró a mostrarle una roja a ‘Maravilla’ Martínez.

Quien vio la roja sintió que era una decisión errada, pues a pesar de haberle pegado una patada en la cara a su rival, fue el de Peñarol el que acercó el rostro para ser impacto.

En medio del agitado partido que se daba por la ida de los octavos de final en Copa Libertadores 2025, el brasileño le mostró el cartón rojo al de la Academia.

Sin embargo, esta vez, a diferencia de lo que sucedió en la final de Copa América 2025, el VAR sí intervino para pedirle la revisión en uno de los monitores.

Desde varios ángulos, el juez vio que estaba cometiendo un error al expulsar a Martínez.

Edwin Cardona falló penal en el Nacional vs. São Paulo: video de la pifia en Copa Libertadores

Tras varios segundos de una revisión acuciosa de la pantalla, se volteó ante el asedio de los jugadores de ambos equipos por una determinación final.

En Racing pedían echar para atrás la tarjeta, mientras en Peñarol confirmar que jugarían desde ese momento con uno más.

Al final, Claus decidió que debía quitarle la roja a ‘Maravilla’ para imponerle nada más que una amarilla. Al hacer esto, el árbitro se ganó un par de aplausos por parte de jugadores de Racing.

Sebastián Villa cambiaría de equipo en Argentina: grande está "desesperado" por ficharlo

En el plantel argentino un colombiano pudo estar esta vez de acuerdo con Claus, y fue Duván Vergara, número 7 de los de Buenos Aires.

Quien llegó a la disciplina de Racing en el más reciente mercado de pases, fue titular en el choque jugado este martes, 12 de agosto, en el estadio Campeón del Siglo.

