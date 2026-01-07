Gente

Blessd habló sobre pelea a golpes con Feid en famoso evento y destapó detalles del pleito: “Dos hombres dándose puños”

Los cantantes urbanos fueron foco de miradas tiempo atrás por una riña que tuvieron.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

7 de enero de 2026, 3:05 p. m.
Los fans de los artistas se percataron del cambio que tuvo uno de sus videos musicales. Foto: Getty Images

La industria musical en Colombia sigue consolidándose como una de las más conocidas en el mundo, no solo por los talentos, sino por la fuerza que tomaron ciertos géneros como el urbano. Varias estrellas lograron cautivar al público, envolviéndolos en ritmos y sonidos contagiosos.

Dos de los más comentados han sido Feid y Blessd, quienes reafirmaron su presencia con canciones y proyectos especiales. Cada uno le puso su sello al trabajo presentado, sumando miles de seguidores en gran parte de las plataformas digitales.

Sin embargo, recientemente, se conoció un inesperado video donde se reveló el fuerte altercado que tuvieron ambos colombianos, precisamente durante la Copa América de hace dos años. Las declaraciones se vieron a través de una charla de WestCol, quien tuvo la oportunidad de indagar al respecto.

Inesperado detalle alimenta rumores de ruptura amorosa entre Karol G y Feid

Blessd habló sobre fuerte pelea con Feid

Blessd, en diálogo con el streamer, se mostró reacio a hablar sobre dicho episodio, pero poco a poco fue soltándose hasta dar información detallada de lo que ocurrió con su colega.

El intérprete de Soltera fue claro en que este pleito llegó a las agresiones físicas y a un conflicto pronunciado, por lo que no iban a engañar a las personas cubriendo lo sucedido en aquella fecha deportiva.

Blessd, que anunció nuevo concierto, también enfatizó en que todo quedó cubierto por la zona en la que se encontraban, o posiblemente se hubiera filtrado en redes sociales la escena.

Sí, hubo un problema, una pelea, un inconveniente, dos hombres dándose puños, no vamos a engañar a la gente. Sabes qué fue lo mejor que nunca pasó, fue que, en donde veíamos el partido, eso lo cerraron. Donde no lo hubieran hecho, se hubiera filtrado [las imágenes de la pelea] por todos lados. Pero bueno, a todos les está yendo bien y haciendo billete”, comentó.

El cantante de reguetón indicó que el problema se habría desatado porque Feid le copió, supuestamente, el estilo a Crudo. Luego se sumó el hecho de que Blessd haya colaborado con Anuel AA, ex de Karol G, detonando un raye inesperado.

