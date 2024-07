Los mejores memes que dejó triunfo de Colombia ante Uruguay y el paso a la final en Copa América

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo emocionó a sus hinchas, luego de que lograra ganar en partido, logrando así la clasificación a la final de Copa América 2024 , 23 años después de no disputar una final en esta copa.

Los mejores memes que dejó paso de Colombia a la final de Copa América

El triunfo de la Selección generó gran emoción en los colombianos, que no se perdieron el partido para lanzar toda clase de mensajes en redes sociales, no solo sobre el triunfo, sino de cada una de las jugadas que hubo durante el encuentro.

Así se pudo ver en redes como X, donde los aficionados dejaron mensajes de apoyo, de celebración, entre los que se destacan: “Amor @shakira llama a quien debas y diles que si no gana Colombia no cantas una monda en la final”; “Diosito si no es para mí, muéstrame a Colombia ganando la Copa América”; “Te amo Colombia, nosotros podemos mi tricolor”.