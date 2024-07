Reapareció periodista panameño que pordebajeó a Colombia; superó la tusa y se acomodó en la ‘lorenzoneta’: “Los increíbles”

Se subió a la ‘lorenzoneta’

¿Qué fue lo que dijo Domínguez cuando Colombia goleó a Panamá?

“Colombia pudo ganar de manera prístina a Panamá. Empero, Conmebol no puede hacer las cosas por lo legal o por lo criminal. Eso dista de una confederación seria y neutral. Qué va. No penalti. Qué va. Mejor traigan árbitros serios de la Uefa. En fin, la mafia del fútbol… Colombia es superior y no necesita de estas ayuditas. 5-0. Lo repetiré y cerraré el tema: no es la distancia verídica entre Colombia y Panamá. Así no, Conmebol”, fue la conclusión de la pataleta protagonizada por Domínguez en redes sociales, luego de haber lanzado varios trinos contra los cafeteros.