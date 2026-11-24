En la noche del 23 de noviembre, un fuerte atentado se registró en el departamento del Meta, luego de que un carro bomba explotara frente a las instalaciones de la Gobernación del departamento. Tras los hechos, ya se cuentan más de 20 heridos y graves afectaciones a distintas estructuras.

Entre ellas se encuentra la sede de la Unidad de Gestión Territorial de la Gobernación del Meta. La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido, se refirió a los hechos y aseguró que la sede presenta ventanas rotas, puertas destruidas y un gran número de pedazos de vidrio esparcidos por toda la sede.