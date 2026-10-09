Abelardo De La Espriella sorprendió con mensaje que publicó en X: “Lamento profundamente la muerte de mi amigo”

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, publicó un mensaje que no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales.

El jefe de Estado lamentó la muerte de su amigo, exgobernador del Magdalena y exviceministro del Interior, Juan Carlos Vives Menotti.

Luto en la política colombiana: murió reconocido exgobernador y exviceministro

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo, el doctor Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena y exviceministro del Interior”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Y avanzó en el mensaje: “Toda mi solidaridad y cariño para su familia. Guardaré siempre en mi corazón los buenos recuerdos de un colombiano excepcional, cuya inteligencia iluminó la política”.

“Que Dios lo reciba en su gloria y conceda fortaleza y consuelo a sus seres queridos”, puntualizó el jefe de Estado en el mensaje.

De acuerdo con la información que se conoció esta semana, el fallecimiento del dirigente Juan Carlos Vives Menotti se confirmó el jueves, 8 de octubre. El exgobernador del Magdalena, quien tenía 69 años de edad al momento de su deceso, permanecía ingresado en la Clínica del Country en la ciudad de Bogotá, rodeado por sus seres queridos.

Hijo de la reconocida figura parlamentaria José Ignacio ‘Nacho’ Vives y de Silena Menotti, el líder samario consolidó una extensa figuración institucional tanto en su departamento nativo como en el orden nacional.

Trascendió que Vives Menotti ocupó posiciones de alta responsabilidad ejecutiva. Se desempeñó como viceministro del Interior a partir de 2002, estuvo al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y asumió la titularidad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, roles desde los cuales gestionó importantes iniciativas legislativas y de control territorial.

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Durante su mandato como gobernador en 1999, Vives Menotti promovió ante el Ministerio de Cultura la declaratoria de Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional para las instalaciones del antiguo Hospital San Juan de Dios.