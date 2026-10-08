Luto en la política colombiana: murió reconocido exgobernador y exviceministro

La costa norte del país está de luto tras confirmarse el fallecimiento del dirigente Juan Carlos Vives Menotti este jueves, 8 de octubre. El exgobernador del Magdalena, quien tenía 69 años de edad al momento de su deceso, permanecía recluido en la Clínica del Country en la ciudad de Bogotá, rodeado por sus seres queridos.

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Hijo de la reconocida figura parlamentaria José Ignacio ‘Nacho’ Vives y de Silena Menotti, el líder samario consolidó una extensa figuración institucional tanto en su departamento nativo como en el orden nacional.

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Su recorrido por el sector público incluyó la Gobernación del Magdalena entre 1998 y 2000, además de un paso por la Cámara de Representantes y la Asamblea Departamental de Bolívar.

En la administración central ocupó posiciones de alta responsabilidad ejecutiva. Se desempeñó como Viceministro del Interior a partir del año 2002, estuvo al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y asumió la titularidad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, roles desde los cuales gestionó importantes iniciativas legislativas y de control territorial.

Aportes fundamentales para el desarrollo de Santa Marta

Dentro de sus ejecutorias más recordadas en beneficio de su tierra natal destaca la autoría y gestión del Acto Legislativo 3 de 1989.

Mediante este instrumento jurídico se le otorgó a Santa Marta la categoría de Distrito Turístico, Cultural e Histórico, un hito constitucional que impulsó el desarrollo urbano y la proyección económica de la capital magdalenense durante las décadas posteriores.

Adiós a Juan Carlos Vives Menotti, quien se marcha para siempre. Nos deja su legado que será eterno. Sinónimo de brillantez, idoneidad y sencillez. Guió procesos locales y trascendió a la vida nacional haciendo protagonismo y enseñando con el ejemplo. Siempre te recordaremos. Fuerza a su familia frente a esta adversidad. Paz en su tumba. — Chadán Rosado Taylor (@chadanrosado) October 9, 2026

Durante su mandato como gobernador en 1999, Vives Menotti promovió ante el Ministerio de Cultura la declaratoria de Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional para las instalaciones del antiguo Hospital San Juan de Dios.

Esta medida permitió blindar el patrimonio arquitectónico e histórico de una de las estructuras más emblemáticas de la bahía.

Hasta el momento, sus allegados no han entregado detalles sobre la causa médica de su fallecimiento ni la programación de sus exequias. No obstante, diversos sectores políticos del Caribe continúan enviando mensajes de solidaridad a la familia Vives ante esta sensible pérdida para la región, según informaron los medios locales como Opinión Caribe y Hoy Diario del Magdalena.