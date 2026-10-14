¿Qué debe hacer si su carro queda atrapado en una inundación que lo cubre por completo?

Quedar atrapado en un vehículo cubierto o sumergido por completo en una inundación es una situación de emergencia crítica donde los primeros 30 a 60 segundos determinan la supervivencia.

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Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. (NHTSA), cientos de personas mueren anualmente en este tipo de incidentes, en gran medida por no aplicar el protocolo de escape en el primer minuto.

“El error más común y fatal de los conductores es intentar usar el teléfono celular para pedir ayuda o tratar de abrir la puerta del vehículo”, dijo Gordon Giesbrecht, experto internacional y docente universitario de Canadá.

Un hombre usando el teléfono desde el celular. Foto: Getty Images

El experto especificó que uno de los errores más frecuentes es realizar una llamada en este momento de emergencia, ya que en los 60 segundos de aire limpio y flotabilidad que necesita para salir.

El experto añadió: “Y si intenta abrir la puerta, la presión del agua exterior lo impedirá por completo hasta que la cabina esté inundada, momento para el cual la visibilidad y el pánico ya habrán comprometido el rescate”.

Estudios desarrollados por la Universidad de Manitoba y validados por organismos como la Guardia Costera de los Estados Unidos sintetizan el método de escape efectivo en la regla mnemotécnica S-W-O-S:

(S) Desabrochar su cinturón de seguridad de inmediato. (W) Abrir o romper las ventanas laterales inmediatamente. (O) Salir de la cabina a través de la ventana abierta sin intentar abrir la puerta. (S) Pasar a los niños hacia afuera a través de la ventana antes de salir usted, comenzando por el de mayor edad para que pueda sostenerse del techo del vehículo mientras auxilia a los más pequeños.

¿Y si el vehículo se sumergió por completo antes de abrir la ventana?

En caso de que el vehículo haya quedado bajo el agua por completo con las ventanas cerradas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los cuerpos de Bomberos recomiendan mantener el siguiente protocolo de ecuanimidad física.

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Para poder abrir una puerta, la masa de agua dentro del vehículo no debe llenar casi en un 100% la cabina para igualar la presión hidráulica interior con la exterior.

Además, tomar una última bocanada profunda del bolsón de aire que queda atrapado en el techo del vehículo. Una vez que la cabina esté llena de agua, se debe destrabar la puerta y empujarla con ambos pies apoyados contra el marco o con el hombro.

Una vez libre del automotor, siga el recorrido de las burbujas de aire para orientarse hacia la superficie en aguas turbias.