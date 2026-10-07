El tesoro escondido de Boyacá que sorprende con aguas termales entre montañas y bosque

Boyacá cuenta con varios destinos donde los viajeros pueden disfrutar de aguas termales. Aunque municipios como Paipa y Zetaquira son ampliamente reconocidos por este tipo de atractivos, el departamento también guarda otros lugares menos concurridos que ofrecen la posibilidad de vivir esta experiencia en medio de la naturaleza.

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Uno de ellos es Paya, un municipio del oriente boyacense que combina paisajes naturales, riqueza hídrica, fauna y un importante legado histórico y cultural. Su territorio, además, tuvo un papel destacado durante la Campaña Libertadora, lo que le suma otro atractivo.

Las aguas termales de este municipio se encuentran en el corregimiento de Morcote, un encantador destino rodeado de vegetación y paisajes montañosos, sitio que es perfecto para quienes buscan alejarse de los lugares más concurridos y disfrutar de un entorno natural y relajado.

Los termales de Paya son un destino imperdible en Boyacá, pues además de relajar, permiten conectar con la naturaleza. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que llegar hasta las termales hace parte de la experiencia. El recorrido se realiza por senderos ecológicos que atraviesan zonas de vegetación nativa, donde es posible apreciar la biodiversidad de la región, escuchar el canto de las aves y contemplar los paisajes del territorio boyacense.

El principal atractivo aparece al final del camino: una piscina natural de aguas termales, ubicada en medio del bosque, donde los visitantes pueden disfrutar de un baño y relajarse en un ambiente tranquilo. Frente a ella se encuentra una cascada de agua fría, cuyo caudal genera un contraste de temperaturas que añade un elemento particular a la experiencia.

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Así las cosas, este tesoro escondido es una opción para combinar senderismo, naturaleza y descanso en un escenario apartado y de gran riqueza paisajística.

Otros sitios de interés

Además de las termales, entre los sitios de interés que vale la pena conocer en este destino boyacense están las Termópilas de Paya o Fuerte de San Genis, un paso montañoso de gran importancia durante la Campaña Libertadora de 1819, donde tuvo lugar una batalla clave.

También sobresale el antiguo Camino de Herradura Llano de Miguel, una ruta histórica por la que transitaron las tropas de Simón Bolívar y que aún permite acercarse al pasado de este territorio.

La Quebrada La Corozo es uno de los sitios de interés en Paya, Boyacá. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

En el casco urbano, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y el parque principal hacen parte de los lugares representativos del municipio y puntos de encuentro para sus habitantes.

En lo referente a atractivos naturales, en Paya los viajeros pueden visitar la Piedra del Sapo, ubicada en la vía hacia Morcote, la cual funciona como un mirador desde el que se pueden contemplar los paisajes de la región.

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A esta se suman la quebrada La Corozo, un espacio propicio para el senderismo y la observación de aves, y otros escenarios de naturaleza como el río Payero y la cascada San Miguel.