Panamá se ha consolidado como uno de los destinos turísticos apetecidos por viajeros de diferentes partes del mundo, gracias a que allí pueden explorar culturas diversas, tener cercanía con la vida salvaje, descubrir el bosque tropical y avistar diversidad de especies, precisa el portal Visit Panamá.

Es un país que está lleno de playas y lugares mágicos que permiten vivir muchas experiencias diferentes, pues hay actividades y espacios para todos los gustos.

Su principal atractivo es el Canal de Panamá, una maravilla de la ingeniería digna de admirar, pero no es el único. Este destino también ofrece playas e islas paradisíacas como las del archipiélago de Bocas del Toro, y selvas tropicales llenas de biodiversidad.

Como si fuera poco, cuenta con una vibrante vida urbana, una gastronomía multicultural y la amabilidad de su gente, que redondean una oferta turística que atrae tanto a quienes buscan aventura como a aquellos que prefieren relajarse en un entorno acogedor, en medio de la brisa y el mar.

Ciudad de Panamá. | Foto: Getty Images

Se trata de un destino ideal para visitar en cualquier época del año, pero depende del gusto, las preferencias y el presupuesto de los viajeros. Si las personas quieren tener un viaje tranquilo, sin enfrentar multitudes y con unos mejores precios, lo mejor es ir en la temporada de lluvias, que se registra de mayo a noviembre.

Por el contrario, los meses de diciembre a abril se caracterizan por ser de clima seco, con un poco más de aglomeración, pero una época especial para disfrutar de las playas, hacer senderismo en las selvas tropicales, y explorar Ciudad de Panamá.

¿Qué requieren los colombianos para ingresar a Panamá?

De acuerdo con información del consulado de Colombia en el vecino país, estos son los requisitos y aspectos que deben tener en cuenta los nacionales antes de viajar a este destino.

Bocas del Toro. | Foto: Getty Images