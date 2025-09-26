Turismo
¿Planea viajar a Panamá? Estos son los requisitos para ingresar a este destino de islas paradisíacas y gran belleza natural
Este país se destaca por la belleza de sus playas.
Panamá se ha consolidado como uno de los destinos turísticos apetecidos por viajeros de diferentes partes del mundo, gracias a que allí pueden explorar culturas diversas, tener cercanía con la vida salvaje, descubrir el bosque tropical y avistar diversidad de especies, precisa el portal Visit Panamá.
Es un país que está lleno de playas y lugares mágicos que permiten vivir muchas experiencias diferentes, pues hay actividades y espacios para todos los gustos.
Su principal atractivo es el Canal de Panamá, una maravilla de la ingeniería digna de admirar, pero no es el único. Este destino también ofrece playas e islas paradisíacas como las del archipiélago de Bocas del Toro, y selvas tropicales llenas de biodiversidad.
Como si fuera poco, cuenta con una vibrante vida urbana, una gastronomía multicultural y la amabilidad de su gente, que redondean una oferta turística que atrae tanto a quienes buscan aventura como a aquellos que prefieren relajarse en un entorno acogedor, en medio de la brisa y el mar.
Se trata de un destino ideal para visitar en cualquier época del año, pero depende del gusto, las preferencias y el presupuesto de los viajeros. Si las personas quieren tener un viaje tranquilo, sin enfrentar multitudes y con unos mejores precios, lo mejor es ir en la temporada de lluvias, que se registra de mayo a noviembre.
Por el contrario, los meses de diciembre a abril se caracterizan por ser de clima seco, con un poco más de aglomeración, pero una época especial para disfrutar de las playas, hacer senderismo en las selvas tropicales, y explorar Ciudad de Panamá.
¿Qué requieren los colombianos para ingresar a Panamá?
De acuerdo con información del consulado de Colombia en el vecino país, estos son los requisitos y aspectos que deben tener en cuenta los nacionales antes de viajar a este destino.
- Se requiere pasaporte vigente con no menos de 6 meses de vencimiento.
- Tiquete de retorno o de continuidad de viaje.
- Quinientos dólares ($500.00) en efectivo por persona para gastos o tarjeta de crédito con un cupo por el mismo valor.
- Los colombianos no requieren visa para ingresar a Panamá en calidad de turistas.
- Los turistas no pueden trabajar en este país. En caso de infringir dicha prohibición, pude ser sancionado pecuniariamente y ser deportado hacia el lugar de embarque.
- En caso de viajar con hijos menores, además del pasaporte vigente, se debe portar permiso del padre que no lo acompaña debidamente autenticado y apostillado.
- Todo trámite o solicitud de visa, debe estar representada por abogado idóneo ante el Servicio Nacional de Migración.
- Los extranjeros en Panamá pueden crear o constituir empresas o sociedades que no implique, según la constitución, comercio al por menor que afecten a los nacionales, para lo cual, deben estar asesorados y representados por abogados panameños.