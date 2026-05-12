8 de cada 10 viajeros colombianos creen que las empresas turísticas deben ofrecer opciones más sostenibles

La sostenibilidad continúa ganando relevancia entre las personas viajeras colombianas. Así lo revela el nuevo Travel & Sustainability Report 2026 de Booking.com, una de las principales plataformas digitales de viajes del mundo, que muestra cómo cada vez más turistas del país buscan generar un impacto positivo en los destinos que visitan.

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De acuerdo con el estudio, el 62% de las personas viajeras colombianas considera que la sostenibilidad es “muy importante” y la incluye entre los principales factores al momento de reservar elementos de viaje como destinos, alojamientos o vuelos. Además, el 79% cree que es necesario actuar ahora y tomar decisiones más sostenibles para proteger el planeta para las futuras generaciones de viajeros.

La investigación también evidencia una búsqueda creciente de experiencias más conscientes y conectadas con las comunidades locales. El 80% de las personas encuestadas afirma que quiere vivir experiencias auténticas representativas de la cultura local, mientras que el 75% desea que el dinero que gasta durante sus viajes regrese a las comunidades que visita. Asimismo, el 71% asegura que quiere dejar los lugares mejor de como los encontró.

Hay varias formas de hacer turismo de forma responsable. Foto: Getty Images

“Los viajeros colombianos están mostrando un interés cada vez mayor por tomar decisiones que generen un impacto positivo en los destinos que visitan. Esto representa una gran oportunidad para que la industria continúe facilitando experiencias más responsables y accesibles”, señaló Leopoldo Pérez, Regional Manager para México, Caribe, Centroamérica y Colombia de Booking.com.

El reporte también muestra que existe una expectativa clara hacia la industria turística: el 82% de las personas viajeras colombianas considera que las empresas de viajes deberían ofrecer más opciones sostenibles a sus clientes.

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En línea con esta evolución de las preferencias de viaje, la plataforma continúa desarrollando herramientas y funcionalidades para ayudar a las personas a planear experiencias más alineadas con sus intereses y necesidades. Como parte de su visión, la plataforma permite reservar distintos elementos del viaje en un mismo lugar, incluyendo alojamientos de diferentes tipos, vuelos, alquiler de carros y atracciones, haciendo más simple y fluida la experiencia de viaje.

También ofrece filtros para identificar alojamientos con certificaciones de sostenibilidad reconocidas por terceros, además de opciones de movilidad como vehículos eléctricos o híbridos dentro de su plataforma de alquiler de carros.