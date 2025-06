Una nueva era del turismo en Colombia: “debe ser sostenible”

El turismo sostenible no es una etiqueta ni un producto que se pueda empaquetar y vender como una oferta diferenciada. La idea de dividir el turismo en “sostenible” y “no sostenible” es un error conceptual. Todo turismo, por principio, debe ser sostenible, de la misma forma que todo trabajo debe ser honrado. La sostenibilidad no es un añadido; es la esencia de un turismo que por definición debe ser responsable con los entornos naturales, culturales y sociales de los destinos. En 2024 se registraron más de 1.400 millones de viajes internacionales, según ONU Turismo, generando impactos profundos en la vida de los destinos, un dato suficiente para tener claro que esta premisa debe guiar cualquier estrategia en el sector.

La sostenibilidad no es una cualidad o característica del turismo, es una condición. No se trata de crear destinos “verdes” para un nicho de mercado, sino de garantizar que cada actividad turística, desde un crucero hasta una caminata en un parque nacional, minimice su huella ambiental, apoye economías locales y respete las identidades culturales.

Minimizar la huella

El sector privado tiene un rol igualmente crucial. Alojamientos, centros de convenciones, parques temáticos, cruceros, operadores turísticos, aerolíneas y transporte terrestre, entre otros, deben adoptar prácticas responsables, como el uso de energías renovables, la eliminación de plásticos de un solo uso, la capacitación y contratación de mano de obra local y el consumo mayoritario de insumos de la región. Los Operadores de Turismo Receptivo y los hoteles han demostrado que integrar comunidades en la cadena de valor no solo es ético, sino rentable. La colaboración público-privada es esencial para financiar estos proyectos sostenibles, a través de certificaciones ecológicas o campañas de educación para viajeros (rol de las agencias), que promuevan un turismo consciente.

Si hablamos de sostenibilidad ambiental, la regla es dejar el lugar como lo encontramos, y para eso solo existen dos medidas. Lo primero es minimizar la huella de carbono, es decir, reducir al máximo la cantidad de gases efecto invernadero (GEI), principalmente emisiones de CO2 que produce nuestro viaje, y compensar lo que no se logre reducir con acciones de conservación o de regeneración. Por ejemplo, un buzo responsable podría sembrar coral en sus inmersiones, o un turista en la playa recoger plástico como práctica de su “bronceado” diario, y un hotel no debería cambiarle a su huésped todos los días las sábanas y toallas (algo que no hacemos en nuestro hogar) ni el turista debería exigirlo.