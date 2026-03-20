¿Va a pedir la visa para ir al Mundial? Estas son las claves que hoy están definiendo las aprobaciones

A pocos meses del Mundial de Fútbol de la Fifa 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el interés de los colombianos por obtener la visa americana aumenta.

Sin embargo, ese mayor volumen de solicitudes también ha estado acompañado por un repunte en la tasa de rechazo, según un análisis de la firma Visas Gómez & Asociados, elaborado a partir de datos de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y cifras propias de más de 10.000 clientes asesorados.

En lo corrido de 2026 se han presentado 160.000 solicitudes de visa, de las cuales el 32,87 % fue negado. En el caso específico de las visas B1/B2, correspondientes a turismo y negocios, el reporte señala que los colombianos han radicado más de 123.000 solicitudes, lo que representa un incremento cercano al 17 % frente al periodo enero-marzo de 2025.

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Dentro de ese total, el análisis indica que la Embajada de Estados Unidos aprobó 82.500 solicitudes y negó más de 40.500, reflejando un aumento de al menos un punto porcentual frente a la tasa de rechazo de 2025, que se ubicó en 31 %.

Para Leonardo Novoa, gerente general de Visas Gómez & Asociados, el comportamiento reciente muestra una mayor exigencia en el proceso de evaluación.

“El análisis permite destacar que ha habido un aumento en la rigurosidad del estudio de visado, reflejado en el salto de la tasa de rechazo. Esto indica que, aunque el interés por viajar creció por el Mundial de Fútbol, los criterios de evaluación se han vuelto mucho más estrictos bajo las nuevas directrices de la administración Trump”, aseguró.

Según la firma, los colombianos han perdido en lo que va de 2026 cerca de 36.000 millones de pesos en pagos de solicitudes de visa que finalmente fueron rechazadas.

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En 2025, esa cifra habría superado los 144.000 millones de pesos, representados en más de 210.000 solicitudes negadas, un aumento de más del 46 % frente a 2024.

La recomendación principal sigue siendo revisar con detalle el perfil antes de iniciar el trámite. Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre las principales causas de rechazo identificadas por la firma están la imposibilidad de demostrar arraigo al país y las inconsistencias en la información suministrada en el formulario.

Suelen tener mejores resultados quienes presentan una concordancia total entre lo declarado y lo que puede ser verificado por el oficial migratorio, además de estabilidad laboral superior a dos años y una situación financiera sólida.

Novoa advirtió que muchos solicitantes no tienen en cuenta el nivel de verificación que puede existir sobre los datos entregados.

“Muchos solicitantes no consideran que la Embajada de EE. UU. cruza información con bases de datos públicas en Colombia como SISPRO, antecedentes de todos los tipos, aportes a seguridad social, entre otros, con lo cual pueden corroborar la información que se comparte”, señaló.

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Sobre el costo del trámite, la firma recordó que la solicitud de visa americana se mantiene oficialmente en 185 dólares, equivalentes a cerca de 740.000 pesos colombianos.