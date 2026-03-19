Estados Unidos

Cómo aplicar a la visa H-2A y trabajar legalmente en EE. UU. este 2026

Estos son los pasos a seguir y los requisitos que deben cumplir para obtener una visa de trabajo hasta por tres años.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 10:37 p. m.
Las personas pueden acceder a esta visa para trabajar temporalmente en Estados Unidos.
Las personas pueden acceder a esta visa para trabajar temporalmente en Estados Unidos. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Son miles las personas que planean mudarse a Estados Unidos para encontrar un mejor futuro que les brinde calidad de vida, seguridad y un trabajo estable con una buena paga. Para emigrar hay diversos caminos, uno de ellos es empezar a trabajar legalmente en el país de Norteamérica para que, con esa vía, el camino hacia la residencia sea más sencillo y ágil.

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Actualmente, una de las visas de trabajo es la H-2A, la cual perfila a trabajadores temporales en el sector agrícola. Para aplicar, el primer paso es conseguir el patrocinio de una empresa estadounidense que no haya podido contratar ciudadanos norteamericanos para desempeñar la labor.

El trabajo obtenido debe ser temporal, el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos para los trabajos a tiempo definido es Seasonal Jobs.

Agricultura, cultivos Sector agricola
La visa está destinada para empleados del sector agrícola. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Una vez el empleador selecciona al inmigrante, este debe realizar los siguientes pasos en Estados Unidos:

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  • Obtener una certificación en el Departamento del Trabajo, donde se avala la necesidad de contratar empleados extranjeros para ciertos puestos, debido a que el país es prioridad ofrecer trabajo a los nacionales.
  • Presentar el Formulario I-129 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ese se puede completar desde la página oficial de la entidad.
  • Si USCIS aprueba la solicitud, el inmigrante recibirá el Formulario I-797, con el cual se completa el trámite en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, o en la ciudad en que se encuentre.
La visa estadounidense se ha convertido en una de las más solicitadas por los colombianos.
El proceso inicia en Estados Unidos para luego solicitar la visa en Colombia. Foto: COLPRENSA

Los pasos siguientes son para obtener la visa correspondiente desde Colombia

  • El empleado debe completar el Formulario DS-160 en la página de la Embajada y hacer el pago, que corresponde a 455 dólares, alrededor de 1,6 millones de pesos.
  • Luego, el inmigrante debe asistir a la cita en el CAS y a la entrevista en la Embajada. Para presentarse, debe asistir con el pasaporte vigente, la página de confirmación del DS-160, una copia del Formulario I-797 aprobado y una fotografía tipo documento vigente.

Las personas con esta visa pueden trabajar en Estados Unidos hasta un año, con la posibilidad de que se extienda máximo tres años. Como beneficios, el empleador normalmente se encarga de pagar la vivienda del extranjero y el transporte desde Colombia hasta el lugar de trabajo.

Como requisito, el inmigrante debe ser mayor de edad; debe ser capaz de realizar trabajo físico, pues las labores están relacionadas con la siembra y cosecha de frutas y verduras, o el cuidado de los animales; debe ser nacional de un país elegible para la visa; y debe demostrar intenciones de retornar a su país de origen una vez finalice el trabajo temporal en Estados Unidos.