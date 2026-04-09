La París-Roubaix es una de las carreras más importantes de un solo día en el calendario del ciclismo mundial, así lo valida su apodo: ‘la clásica de las clásicas’. Este evento es el ecuador de la temporada de monumentos, y este año presenta un duelo a muerte entre los dos más temidos dentro del pelotón a jornada única, Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel.

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Esta carrera es especialmente vibrante porque es uno de los pocos ‘oros’ de gran valor que no ha ganado el esloveno, de hecho, es el único momento que le falta en su palmarés tras cosechar la presea dorada en la Milán-San Remo y el Tour de Flandes este año y tanto la Lieja-Bastoña-Lieja, como el Giro de Lombardía en años anteriores. Adicionalmente, busca revancha de lo ocurrido el año pasado, cuando cruzó la línea de meta en segunda posición.

Tadej Pogacar viene de ganar el segundo monumento del año tras dejar en la ruta a Van der Poel (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) Foto: Getty Images

Su gran adversario, el neerlandés Van der Poel, se coronó con el título de la carrera en 2023, 2024 y 2025, por lo que, de conseguir este año el triunfo, se convertirá en el primer corredor en ganar la Paris-Roubaix por cuatro años consecutivos. De hecho, es el segundo corredor en la historia en obtener 3 victorias seguidas, después de que Octave Lapize lo lograra a principios del siglo XX.

Otros corredores que esperan tener la chance de ganar ‘el infierno del norte’ son: Wout Van Aert, Mads Pedersen, Filippo Ganna, Jasper Philipsen y Florian Vermeersch.

Recorrido de la Paris Roubaix 2026

Esta es la edición número 123 de la ‘clásica de las clásicas’, la cual contará con 258.3 km de distancia.

El trazado tiene como factores diferenciales sus 30 tramos adoquinados, sus explosivos cambios de ritmo en más de 50 km de subidas y bajadas, sus múltiples paisajes con tintes escabrosos (por eso su apodo de infierno) y la estrechez de sus últimos sectores, que exigirán a los contendientes a la victoria a empujar hasta el último repecho.

Pero su mayor atractivo son los 3 km de de pavé clasificados con la máxima dificultad, 5 estrellas. Esta zona se encuentra a casi 50 kilómetros de la línea de meta.

En qué canal ver la Paris Roubaix 2026 en Colombia

En Colombia, el canal encargado de la transmisión oficial es ESPN, por ende, también se puede ver la carrera en la plataforma de Disney +.

‘El infierno del norte’ dará inicio a las 3:50 de la mañana del domingo 12 de abril y se esperan más de 6 horas de recorrido, una carrera que está destinada a ser historia del ciclismo mundial.