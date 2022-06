Petrovideos: aquí está la mayor filtración que devela lo más deleznable de la política colombiana desde los narcocasetes y el 8000

Las largas horas de conversaciones de la campaña de Petro, hoy conocidas como ‘petrovideos, dejan en evidencia que la promesa del candidato del Pacto Histórico de llevar una campaña limpia no se cumplió.

Se trata de largas sesiones de los comités de estrategia política, digital y de comunicaciones, en las que se trazaron todos los planes que, comparados con lo que ha sucedido en los últimos meses, coinciden perfectamente y tienen como objetivo ir eliminando políticamente a sus rivales.

En varias de esas reuniones participó el candidato presidencial; su esposa, Verónica Alcocer, y algunos alfiles de confianza, como Roy Barreras, Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Catalina Velasco, Clara López, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega, Roosvelt Rodríguez y Eduardo Ávila.

Lo primero que revelan los videos es que la primera y más macabra estrategia consistió en aniquilar política y moralmente a los contrincantes más fuertes de Petro para que llegaran muy débiles a la primera vuelta, el 29 de mayo, o que incluso se quedaran en el camino y no pudieran participar en la contienda.

Contra Federico Gutiérrez el plan fue aterrador. Sebastián Guanumen, asesor de comunicaciones de Petro, en una reunión con el equipo digital, dio la siguiente instrucción de desprestigio: “En el tema de mujeres, hay que ver cosas como: ¿usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara así como depravado, no sé. ¿Le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Dejaría usted a su mamá o papá con los aliados de Fico? Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia”.

Justo antes de la primera vuelta, en las cuentas de Twitter de algunos integrantes del Pacto Histórico, de manera precisa, se empezó a reflejar esa estrategia de guerra sucia. Muchos se preguntaban, justamente, si las personas podían confiar dejándoles sus hijos al cuidado de un presidente como Federico Gutiérrez.

Contra Sergio Fajardo, a quien Roy Barreras llamaba “no confiable”, también se puso en marcha una estrategia combinada: atacarlo, defenderlo, convocarlo, debilitarlo y, al final, derrotarlo. En cuanto a Alejandro Gaviria, los ‘petrovideos’ muestran que, cuando lanzó su candidatura, generó miedo en la campaña de Petro.

Por tanto, en los comités estratégicos empezaron a planear cómo “tratarlo mal”. Luego lo usaron a tal punto que Gaviria terminó traicionando a Fajardo, según los videos, planeando cómo tener un pie en la campaña de la Centro Esperanza y otro en la de Petro, junto con su esposa Carolina Soto.

El material deja ver que había planes en múltiples frentes. También, cómo las crisis y los problemas sacudieron el interior de la campaña y cuáles fueron las respuestas a cada una de ellas. Lea las historias de SEMANA.

Roy Barreras y los ‘petrovideos’, ¿un cerebro del mal en la campaña de Gustavo Petro?

Este senador llegó al Pacto Histórico con la intención de sumar electores, pero con la aparición de los ‘petrovideos’ se convirtió en una pesadilla para Petro a ocho días de las elecciones.

Roy Barreras saltó del uribismo al santismo y luego al petrismo. Cuando llegó al Pacto Histórico, algunos lo vieron como una amenaza por su trayectoria política. - Foto: getty images / afp

Desde que Roy Barreras llegó al Pacto Histórico no cayó bien entre el círculo cercano a Petro. Más allá de su oportunismo político, que lo llevó a saltar de su simpatía con el uribismo al santismo y ahora en el petrismo, los líderes del anillo más estrecho al candidato de la Colombia Humana lo vieron como una amenaza a su proyecto político por los escándalos que arrastraba y su tradicional manera de hacer política.

Barreras, el mismo que se acercó hábilmente a Petro, pero terminó relegado en los últimos meses, es hoy el principal villano del Pacto Histórico, el congresista que resultó más comprometido en los ‘petrovideos’ que reveló SEMANA y que develan cómo este hombre que posó, en su momento, de abanderado de la paz en Colombia, amasó jugadas oscuras y de desprestigio contra todo aquel que se atravesara al proyecto político del candidato de izquierda en las presidenciales de 2022.

Las revelaciones de las reuniones que sostuvo el senador caleño agitaron la campaña y le generaron a Petro una turbulencia política a escasos ocho días de la segunda vuelta presidencial, un momento crucial en el que cualquier error puede resultar costoso en las urnas.

En la más reciente encuesta de Invamer, Rodolfo Hernández aventajó en un punto a Petro y encendió las alarmas porque las cifras pueden ser peores, ya que no reflejan el impacto que puede generar el escándalo de los ‘petrovideos’.

La verdadera historia de Sebastián Guanumen, el ‘petrólogo’ sin ética

Sebastián Guanumen se convirtió en la cabeza de la estrategia digital de Gustavo Petro. SEMANA reveló sus cuestionables directrices para acabar las demás candidaturas, especialmente la de Federico Gutiérrez. ¿De quién se trata?

. - Foto: @guanumenseb

Hasta hace unos días, Sebastián Guanumen era un simple joven apasionado por la política que había ganado reconocimiento dentro del Pacto Histórico por lograr potenciar la estrategia de Gustavo Petro en las redes sociales. En este campo, como reconoció el mismo candidato, Rodolfo Hernández les estaba llevando la delantera.

Más allá de ser un brillante estratega digital, SEMANA reveló que los métodos y las directrices de Guanumen no eran tan éticos como pregonaba en múltiples conferencias y artículos, que dictó y escribió para importantes universidades del país.”

No grabemos esto”, pidió en una de las múltiples grabaciones que tiene en su poder esta revista, las cuales patentizan la campaña sucia orquestada contra Federico Gutiérrez, al que consideraban su principal “enemigo”. Guanumen sabía que, con lo que estaba pidiendo, podía quedar en evidencia.

En una de esas directrices, el estratega recomienda que se creen piezas para redes sociales fáciles de difundir y consumir, como memes, en los que se tomen “rumores” y hasta mentiras sobre Fico: que lo relacionen con el narcotráfico, con una mala gerencia en Medellín y condenar los apoyos que recibía.

En un momento, propone pintarlo como una “marioneta”. Esa demanda particular quedó evidenciada en un mensaje que él mismo publicó y que llamó “el titiriFico”, el cual pidió replicar.

Durmiendo con el enemigo, la historia de los ataques del Pacto Histórico contra Alejandro Gaviria

El escándalo de los ‘petrovideos’ reveló una guerra sucia para llevar a Petro a la Casa de Nariño. Entre los objetivos estaba Alejandro Gaviria, quien, pese a la evidencia, sigue apoyando al candidato.

El senador Roy Barreras reconoció que desde el Pacto Histórico se lanzó una campaña para atacar a la coalición Centro Esperanza, de la que formada parte Alejandro Gaviria, quien, pese a enterarse de lo sucedido, mantuvo su apoyo a Gustavo Petro. - Foto: alexandra ruiz

La campaña a la presidencia de Petro no ha tenido límite, se ha valido de estrategias sucias para desinflar a sus rivales. No era solo contra su considerado enemigo ideológico, el uribismo. También atacó a candidatos con los que tiene cercanía, como el exministro Alejandro Gaviria, quien, pese a las pruebas de cómo apuntaron contra él, ratificó su apoyo a Petro en segunda vuelta.

Gaviria se convirtió en un poderoso candidato de la Coalición Centro Esperanza, el movimiento que proyectó una revolución en la política nacional, pero que lentamente se apagó debido a las pugnas internas entre sus integrantes. Detrás de esta implosión también estuvo el petrismo.

El exministro y exrector de la Universidad de los Andes amenazaba el favoritismo que había por Petro. Así quedó demostrado con la revelación de los ‘petrovideos’, en los que el senador Roy Barreras, hoy en el ojo del huracán por haber liderado la guerra sucia, reconoce que se debía minar la Centro Esperanza, atacando a sus dos figuras principales: Gaviria y Sergio Fajardo.

En los videos se observa a Barreras, con otros militantes del Pacto Histórico, a quienes les dice: “Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve para coger al abandonado Fajardo (Sergio) y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla”.

Petro y Germán Vargas Lleras, la historia de un pacto secreto para “frenar a Fico”, según Roy Barreras

Roy Barreras aseguró que Germán Vargas Lleras tenía una especie de acuerdo con Petro para frenar su adhesión a Fico y dejar en libertad a Cambio Radical. El exvicepresidente no lo ha desmentido públicamente.

Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras. - Foto: SEMANA

De las decenas de revelaciones que dejaron los ‘petrovideos’, hubo una en particular que parecía contra toda lógica: un supuesto acuerdo entre el candidato del Pacto Histórico y Germán Vargas Lleras. El escenario fue planteado por Roy Barreras y habría sucedido bajo la mesa antes de la primera vuelta.

“No sé... ahí sí me declaró ausente y carente de información... La última reunión que tenía, y Temístocles (Tito) debe saber más, es que Vargas hizo una especie de acuerdo con él, de que frenaba la adhesión a Fico y dejaba en libertad a la gente de Cambio Radical”, señala Barreras en una de las reuniones de campaña.

La posible unión del exvicepresidente con Petro habría parecido un imposible político. Se podría decir que son como el agua y el aceite. Y en sus vidas, sobre todo, lo que ha primado entre ambos son los desencuentros. Algunos de estos han sido voraces. Vargas fue uno de los críticos más duros de la alcaldía de Petro, la cual siempre calificó como caótica y presa del “desgobierno” y el “populismo”.

Una filtración no es una chuzada: claves para entender el escándalo de los ‘petrovideos’

No le ha ido bien al candidato Gustavo Petro con sus aliados; primero lo grabaron recibiendo dinero en efectivo en bolsas y ahora preparando campaña negra.

Las grabaciones de las reuniones del equipo de campaña de Gustavo Petro eran autorizadas por los asistentes. Sentencias de cortes dejan claro que esto, de ningún modo, es una chuzada. - Foto: captura video suminstrado a semana

“Creo que los chuzados éramos nosotros”, escribió Gustavo Petro en sus redes sociales. El candidato presidencial trata de desligarse de su responsabilidad en los explosivos videos revelados por SEMANA en los que se ve toda clase de estrategias sucias para sacar del camino sus rivales, tal como lo hicieron con Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. Se trató de una filtración, no de una chuzada, aunque el candidato pretenda victimizarse.

Ante la polémica que se ha abierto, desde la campaña de Petro insisten en que están “chuzados”, lo mismo dice el senador Roy Barreras, quien expone las estrategias sucias para desinflar a sus oponentes e incluso plantea escenarios como la negociación con extraditables a cambio de votos para el Pacto Histórico.

Los videos, al parecer, fueron grabados por alguien en el interior de la campaña, un inconforme, algo muy lejano a los argumentos con los que pretenden evadir la responsabilidad.

SEMANA consultó a reconocidos juristas en materia penal, quienes advierten que, de ninguna manera, se trata de grabaciones ilegales, entre otras cosas, porque el periodismo en Colombia goza de protección en este tipo de temas.

El exdirector del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, reconocido abogado penalista, advierte que en este caso no es una chuzada o interceptación ilegal por una razón sencilla: “En las grabaciones se evidencia que todos los participantes dieron su consentimiento para que la reunión fuera grabada. Es decir, que no hay ninguna vulneración a un derecho fundamental como es la intimidad”.

“Christian Daes financia irregularmente la campaña Petro”: lo que dijo un asesor extranjero del candidato del Pacto Histórico

La campaña Petro quería despedir a la directora de comunicaciones María Antonia Pardo, pero tenía un problema: el que le pagaba el sueldo era Christian Daes. Así planearon cómo “amarrarle la lengua”.

El asesor Xavier Vendrell propone decirle a Daes que si no los ayuda el titular que puede salir es “Daes financia irregularmente la campaña Petro”. - Foto: juan carlos sierra-semana / Instagram @mariantoniapardo

En la campaña de Petro, había un enredo del que nadie sabía cómo salir y al que muchos le tenían miedo: María Antonia Pardo. La periodista había sido nombrada directora de comunicaciones de Gustavo Petro desde mayo de 2021 y es conocida por sus polémicos trinos y comentarios.

La situación, para finales del año pasado, era ya inmanejable y en medio de una reunión decidieron ponerle el problema directamente a Gustavo Petro para que lo resolviera de manera “urgente”. Eduardo Ávila resumió el asunto: ella hace lo que quiere y no hace lo que debería hacer. Todos comenzaron a regarse en prosa. Verónica, la esposa del candidato, aseguró que ella es una “irresponsable” y que nunca entendió que estaba en una campaña presidencial. Pidió que la sacaran”hoy mismo”. El asesor español Xavier Vendrell agregó que la profesional “no tiene la actitud ni la aptitud”.

El candidato evitó mencionar el nombre del “señor”, pero minutos después Vendrell, el asesor catalán de Petro, dijo con nombres y apellidos la razón del malestar de Petro. “En cualquier caso hay que concretar quién financia el equipo de campaña, si (Cristian) Daes continúa financiando eso... Se supone que hay un señor que es Daes que está pagando un equipo de comunicaciones. Si es así, tenemos que conseguir que Daes lo haga con otra persona”.

En la reunión todos estuvieron de acuerdo en que la salida debía ser cordial y que era necesario poner a Daes a favor de la campaña para no cerrar puertas. Ahí, Benedetti decidió intervenir. “Yo a esos manes les tengo miedo, no se preocupen”, dijo. Vendrell fue mucho más allá y sugirió que deberían casi que chantajear al presidente de Tecnoglass. “Decirle, o manejas bien esto, o el titular que puede salir es: Daes financia de manera irregular la campaña de Petro”.

La patraseada de Roy Barreras con los tales aportes de Supergiros a la campaña de Gustavo Petro

El senador hizo revelaciones en las grabaciones filtradas esta semana. La red empresarial de giros lo desmintió. Finalmente, el parlamentario dijo que la compañía tiene la razón. ¿En qué si se ratificó?

Roy Barreras. - Foto: LeÓn DarÍo PelÁez-semana

¿Apoyó o no Supergiros la campaña de Gustavo Petro en la primera vuelta? ¿Habría alguna estrategia para montar un cooperativismo que acabe con el sector financiero tradicional? Esos son los interrogantes que dejaron las grabaciones de una reunión privada del Pacto Histórico, en las que se escucha al senador Roy Barreras hablando de una presunta financiación de la campaña por parte de la red empresarial Supergiros y de la idea de avanzar hacia un cooperativismo, el cual acabaría con el monopolio del sistema financiero.

“La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle, con la junta directiva, cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”, se escuchó decir a Barreras.

La compañía, que nació en 2006 y presta servicios por medio de 20.000 puntos en el territorio nacional, negó rotundamente la versión de Barreras. “Supergiros rechaza tajantemente esta alusión hecha por Roy Barreras. La empresa no apoya, no ha apoyado, ni apoyará económicamente a campaña política alguna”, dijo Édgar Páez, presidente de la compañía, a través de un comunicado.

En efecto, en declaraciones a SEMANA, el senador Barreras sostuvo que, si bien para nadie es un secreto que en todos los países del mundo “los dueños de grandes empresas y los banqueros tienen derecho y posibilidades de hacer aportes a todas las campañas presidenciales (casi siempre lo hacen por igual), no se hizo en este caso. Tiene razón Supergiros, no hubo ese aporte”. En otras palabras, echó reversa a lo que se escuchó en las grabaciones.

“Una explosión controlada”: el premeditado plan del petrismo ante el escándalo por las visitas de Piedad Córdoba a los extraditables en La Picota

La campaña de Petro estaba en alerta por las movidas de Piedad Córdoba con los extraditables y no sabía cómo expulsarla. La situación produjo agitadas discusiones internas. Así sugirió Roy Barreras manejar la crisis.

Piedad Córdoba se convirtió en uno de los más grandes cimbronazos de la campaña de Gustavo Petro. - Foto: león dario pelaez

Piedad Córdoba se convirtió en uno de los más grandes cimbronazos de la campaña de Gustavo Petro. El Pacto Histórico decidió incluirla en su lista cerrada para Senado y su alta votación la dejó dentro de la bancada como el miembro más incómodo. Los problemas la han perseguido desde hace años, pero en 2022 le explotaron todos en cascada.

Casi que no hay semana en la que Córdoba no sea protagonista de las noticias por un escándalo: sus polémicas como la “madrina” de Álex Saab y los negocios que habría tenido con él, el llamado que le hizo la Corte Suprema, su misteriosa detención en Honduras por llevar fajos con miles de dólares, la captura de su hermano, las supuestas asesorías a las Farc para que dejaran de últimas la liberación de secuestrados como Ingrid Betancourt y, la peor para la campaña, sus visitas a los extraditables.

Dentro del Pacto Histórico, este último hecho se vivió con angustia y rabia. En una de las reuniones, Roy Barreras advierte que conocen de esos movimientos y que este escándalo puede aparecer en cualquier momento.

“Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron”, señala Roy ante Clara López Obregón y Eduardo Noriega. Y ahí se adelanta a lanzar una propuesta: “prepararse” para la tormenta y anticiparse al estallido político y judicial, como quien “estalla controladamente” un explosivo.

Juan Fernando Petro, el “güevón” del “perdón social”, según las palabras de Roy Barreras

Uno de los escándalos que golpeó a la campaña de Gustavo Petro fue la visita de su hermano a la cárcel La Picota, donde se reunió con delincuentes de primer nivel. Roy Barreras lo calificó como ‘un güevón’.

En la campaña no sabían de las visitas de Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota a hablar con criminales, Roy Barreras trató de atajar el escándalo, pero él mismo reconocía que no tenía cómo explicarlo. - Foto: Marco Diaz / Tomadas del Twitter de Juan Fernando Petro.

El asunto generó un lío dentro de la campaña, y varios de los alfiles de Gustavo Petro tuvieron que salir a los medios de comunicación a tratar de explicar a qué se referían con este término, y la relación con delincuentes detenidos en La Picota.

Es un ‘güevón’ según los “petrovideos” revelados por SEMANA, en realidad era una propuesta que ellos no conocían, y mucho menos de las visitas de Juan Fernando Petro. El senador Roy Barreras, visiblemente molesto, afirma al respecto: “Esta mañana salí con mucha pereza a explicar lo inexplicable en La W”. Y suelta una frase: “La conclusión es que si el hermano de Duque es mamón, el de Petro es güevón”.

La reacción de Barreras por lo que consideró un claro error fue más allá y advirtió, ya en modo de ironía, que Juan Fernando Petro tenía que “salir a pedir perdón, pero a los millones de personas maravillosas del Pacto Histórico por la metida de pata. Es un error, una imbecilidad total. Tiene que pedir perdón por haber metido la pata hasta las rodillas”.

Este video se convierte en la prueba de que la irregular visita no solo era desconocida, sino que las explicaciones se dieron al calor del escándalo sin que hubiera una forma real de justificarlas. No era para menos, Juan Fernando Petro se había reunido con detenidos de la talla de una de las cabezas del mayor escándalo de corrupción en Bogotá, el carrusel de la contratación, Iván Moreno; los exgobernadores de San Andrés, Ronald Housni Jaller; Guainía, Javier Eliécer Zapata, y de Casanare, Whitman Porras. Además, el exalcalde de Villavicencio, Franklin Germán Chaparro, y los excongresistas Álvaro ‘el Gordo’ García y Manuel Antonio Carebilla.

‘Petrovideos’: la fuerte reacción de Rodolfo Hernández ante las revelaciones de SEMANA, ¿qué dijo?

El ingeniero Rodolfo Hernández lanzó fuertes críticas contra Gustavo Petro y su equipo de campaña tras las explosivas revelaciones de SEMANA.

Rodolfo Hernández dice que lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Para el candidato presidencial Rodolfo Hernández, las revelaciones de SEMANA sobre la estrategia de Gustavo Petro y su equipo de campaña que buscaba desprestigiar y “destruir” a sus contendores políticos no es un simple escándalo en el marco de una disputa electoral, sino que configura –y muestra, según su juicio– un comportamiento solo comparable con una banda criminal, que es “capaz de hacer cualquier cosa por llegar al poder”.

“Se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal. Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”, señaló Rodolfo Hernández, quien además anunció que ahora teme por su vida.

Rodolfo Hernández alertó que su vida está en riesgo. “Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal”. Y, además, indicó que por recomendación cancelará todas sus apariciones públicas hasta las elecciones del próximo 19 de junio.

“Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo puede terminar. Hoy hago un llamado urgente a la unión de todos los colombianos para defender la democracia”, sostuvo el ingeniero Hernández, quien a pesar de que en un principio informó que se mantendría en Miami, Estados Unidos, luego reculó y, tras las garantías ofrecidas por el Gobierno nacional, programó su llegada a Colombia este sábado.

Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 9, 2022

“Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille”: reacciones a los ‘petrovideos’

La tormenta política por los ‘petrovideos’ apenas comienza. La revelación de SEMANA de horas de grabación, en las que Gustavo Petro y su equipo de campaña lanzan en diferentes reuniones una serie de propuestas para atacar a sus contradictores políticos como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y hasta el mismo Álvaro Uribe, que no estaba en la contienda electoral, ha ocasionado un revuelo nacional por la gravedad –en algunos casos– de lo expresado principalmente por Roy Barreras, alfil del Pacto Histórico.

Frente a estas revelaciones publicadas en primicia por SEMANA, las reacciones no se hicieron esperar. Federico Gutiérrez, quien ocupó el tercer lugar en la carrera por la presidencia de Colombia, dijo que la campaña de Petro está permeada por la bajeza de sicarios morales. “No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro, y el mismo Petro, para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome. Todo saldrá a la luz. Quien hizo parte de un grupo ilegal, que mataba y secuestraba, es capaz de lo más ‘mínimo’, que es desprestigiar a otros”.

A su turno, Sergio Fajardo también se pronunció e indicó que no le sorprende lo revelado, pues, a su juicio, esa ha sido la estrategia de Petro desde hace años. “Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son lo mismo de siempre”.

Las pullas contra el Pacto Histórico tras lo revelado por SEMANA no solo llegaron desde orillas contrarias, sino que en el interior de esa colectividad también hubo pronunciamientos públicos de inconformidad por el actuar en esta campaña. Gustavo Bolívar, una de las personas de confianza de Petro, utilizó sus redes sociales para expresar que sentía “vergüenza”. “Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. El silencio no es una opción. El cambio se hace de manera decente o no lo es”.

Las lecciones y las profundas heridas que dejan los ‘petrovideos’ y la guerra sucia de la campaña de Petro

Confirmado: hoy, la política se está haciendo por lo bajo, a partir del ataque y el desprestigio del rival. En lugar de buscar posicionar a su candidato y confrontar a su contendor, parecen estar más preocupados por destruirlo.

- Foto: JUAN CARLOS SIERRA - semana

Las explosivas revelaciones hechas por SEMANA de reuniones de líderes y estrategas del Pacto Histórico, en las que hablan de “destrucción” de sus rivales e incluso discuten asuntos que tocan los linderos de lo penal, seguramente tendrán consecuencias políticas y judiciales, pero también dejan profundas reflexiones sobre el punto al que ha llegado la contienda presidencial.

El primer elemento que queda claro es el nivel de degradación al que ha llegado la política. Quedó confirmado que se está haciendo por lo bajo, a partir del ataque y el desprestigio del rival. En lugar de posicionar a su candidato, la campaña parece estar más preocupada por la “destrucción” del contendor.

Los videos dejan mal parado a Petro por lo que se dice y por lo que se ve. En las imágenes se evidencia la presencia e influencia de líderes de la política tradicional en la campaña, que no están solo para la foto, sino, al parecer, para tomar decisiones.

Las imágenes confirman que buena parte de la estrategia en el Pacto Histórico ha sido revivir el libreto de que el ciudadano vaya a votar indignado. Tal parece que la preocupación no es, por ejemplo, cómo solucionar problemas de seguridad, sino que, como lo aseguró uno de los asesores de Petro, “que la gente que salga a la calle, y la roben, y piensen: hijueputa, esto es Fico”.

¿Por qué la campaña de Gustavo Petro le tiene tanto miedo al gobierno de Estados Unidos?

Las grabaciones del Pacto Histórico reflejan una inmensa preocupación por las distantes relaciones de Gustavo Petro con Estados Unidos. Así buscaron un acercamiento.

En los ‘petrovideos’ se ve al senador Roy Barreras preocupado porque “la Embajada americana o la DEA tengan como agenda impedir que Petro sea presidente”. - Foto: juan carlos sierra-semana / istock

Una de las grandes preocupaciones de la campaña del Pacto Histórico tiene que ver con la distante relación de Gustavo Petro con Estados Unidos. La prevención es tal que algunos de sus integrantes, como el senador Roy Barreras, plantean incluso que ese país se puede llegar a convertir en un obstáculo para que el candidato llegue a la presidencia.

Barreras revela esta tensionante situación durante una reunión estratégica, antes de la primera vuelta, a la que también asisten, entre otros, Alfonso Prada, Clara López, Luis Fernando Velasco y Temístocles Ortega. “Estoy muy preocupado por la preocupación que tienen ellos”, dice Barreras, quien cuenta que tuvo una reunión con Terry Steers-Gonzalez, consejero de Asuntos Políticos del Gobierno de Estados Unidos en Colombia. ”Él ha hablado con Petro varias veces”, cuenta Barreras.

El senador muestra su preocupación por que la “Embajada americana” o “la DEA” tengan “como agenda impedir que Petro sea presidente” y enumera las razones de la tensa relación. Entre ellas, está la oposición del candidato del Pacto Histórico al uso del glifosato contra los cultivos de coca.”No es fácil reaccionar a este tipo de presiones, primero no comprobadas, pero tampoco negadas.

Sepamos que hay una animadversión clara”, dice Barreras en la reunión.”Yo les dije: no los entiendo. La preocupación fundamental de la embajada es el narcotráfico. Ustedes saben que el Gobierno Duque está penetrado por el narcotráfico”, señala Barreras, quien cuenta además que le dijo al funcionario de la Embajada de Estados Unidos que Federico Gutiérrez estaría ligado con la Oficina de Envigado y que estaba relacionado en la empresa Ángel Total Solutions S. A. S., que apareció en los papeles de Panamá.