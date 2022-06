Las principales personalidades políticas de Colombia no se quedaron calladas frente a lo revelado por SEMANA acerca del plan del Pacto Histórico para “destruir” a sus contradictores.

“Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille”: reacciones a los ‘petrovideos’

La tormenta política por los ‘petrovideos’ apenas comienza. La revelación de SEMANA de horas de grabación, en las que Gustavo Petro y su equipo de campaña lanzan en diferentes reuniones una serie de propuestas para atacar a sus contradictores políticos como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y hasta el mismo Álvaro Uribe, que no estaba en la contienda electoral, ha ocasionado un revuelo nacional por la gravedad –en algunos casos– de lo expresado principalmente por Roy Barreras, alfil del Pacto Histórico.

Frente a estas revelaciones publicadas en primicia por SEMANA, las reacciones no se hicieron esperar. Federico Gutiérrez, quien ocupó el tercer lugar en la carrera por la presidencia de Colombia, dijo que la campaña de Petro está permeada por la bajeza de sicarios morales. “No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro, y el mismo Petro, para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome. Todo saldrá a la luz. Quien hizo parte de un grupo ilegal, que mataba y secuestraba, es capaz de lo más ‘mínimo’, que es desprestigiar a otros”.

Pero su postura no se quedó en simples reclamos por redes sociales, sino en un pedido a la justicia para que investigue las presuntas visitas de miembros del Pacto Histórico a cárceles del país para negociar beneficios a extraditables. “El pacto de La Picota es cierto, quieren un narcoestado. No lo vamos a permitir. Deben ir a la cárcel”.

A su turno, Sergio Fajardo también se pronunció e indicó que no le sorprende lo revelado, pues, a su juicio, esa ha sido la estrategia de Petro desde hace años. “Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son lo mismo de siempre”.

Desde el seno del uribismo hubo reclamos y pedidos a la justicia para que abran investigaciones contra Petro y su círculo cercano. “Se revela un trasfondo maquiavélico y estructurado de la campaña del Pacto Histórico dirigido por Roy Barreras y con el pleno conocimiento del candidato Gustavo Petro, donde se demostraría que existen acuerdos políticos con criminales solicitados en extradición para cambiar votos por impunidad”, manifestó el Centro Democrático mediante un comunicado.

El excandidato presidencial Enrique Gómez aseveró que la colectividad de Petro “es una mafia organizada para acabar con cualquiera que no aplauda sus componendas. Los colombianos somos mejores que Roy Barreras y lo demostraremos el 19 de junio”.

Fuego amigo

Las pullas contra el Pacto Histórico tras lo revelado por SEMANA no solo llegaron desde orillas contrarias, sino que en el interior de esa colectividad también hubo pronunciamientos públicos de inconformidad por el actuar en esta campaña. Gustavo Bolívar, una de las personas de confianza de Petro, utilizó sus redes sociales para expresar que sentía “vergüenza”. “Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. El silencio no es una opción. El cambio se hace de manera decente o no lo es”.

Por su parte, la congresista Katherine Miranda, que se adhirió a la campaña de Petro en abril, escribió: “En política no todo vale”.